Técnicos se cutucam após jogo de abertura da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Os técnicos de México e África do Sul trocaram farpas após a vitória da seleção da casa, por 2 a 0, na partida de abertura da Copa do Mundo de 2026, no Estádio Azteca. O atrito aconteceu nesta quinta-feira (11) durante as entrevistas coletivas de Javier Aguirre e Hugo Broos.

Treinador da seleção sul-africana menosprezou a atuação do México. O belga Hugo Broos exaltou a organização defensiva de sua equipe mesmo após duas expulsões no segundo tempo -de Sphephelo Sithole e Themba Zwane- e viu afobação da equipe adversária para definir o duelo.

"Eu vi um México afobado. Em alguns momentos do jogo, eles não sabiam o que fazer com a bola. A nossa organização foi perfeita defensivamente", disse Broos.

Javier Aguirre reprovou o comentário de Broos. Um jornalista citou as falas do adversário e perguntou a opinião do comandante mexicano, que devolveu as críticas de forma irônica.

"Ele disse isso sobre nós? Eu penso que eles também não tinham uma boa defesa...", rebateu Aguirre.

Por fim, Aguirre indicou que deveria ter goleado a África do Sul para calar os críticos. "Ganhar de 4 a 0. Isso é o que tem que fazer o México: ganhar de 4 a 0. E não vai haver esse tipo de comentário", completou o técnico.

México venceu a África do Sul, mas ouviu vaias da própria torcida no Azteca. A seleção do país-sede abriu 2 a 0 no placar, com Julián Quiñones e Raúl Jiménez, e decidiu administrar o resultado até o fim, mesmo com vantagem numérica durante a maior parte do segundo tempo -Sithole foi expulso aos cinco minutos, e Mwane, aos 39.

Seleções do Grupo A voltam a jogar na semana que vem. Líder da chave, o México enfrenta a Coreia do Sul, no dia 18, em Zapopan. Na mesma data, a África do Sul duela contra a Tchéquia, em Atlanta, nos Estados Unidos.