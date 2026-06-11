Técnicos de México e África do Sul duelaram como atletas na estreia de 1986

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Há quarenta anos, o jogo de abertura da Copa do Mundo envolvia o campeão mundial, não o anfitrião. Por isso, Itália 1 x 1 Bulgária inaugurou o Mundial de quarenta anos. Quando o dono da casa entrou em campo, quatro dias depois, o meia-direita do México era Javier Aguirre, número 13, Hugo Broos era zagueiro da Bélgica, número 19.

O confronto entre os dois terminou 2 x 1 para o México. Van der Elst fez 1 x 0 para os belgas, os mexicanos viraram no segundo tempo com gols de Hugo Sánchez e do zagueiro Quirarte.

O reencontro se dá com Javier Aguirre treinador do México e Hugo Broos dirigindo a África do Sul.

Na véspera o belga elogiou o time rival: "O México é o melhor time do grupo." Aguirre celebrou poder ser o único mexicano presente às duas estreias num intervalo de quarenta anos.

"Estou dizendo aos meus jogadores que eles têm uma oportunidade única, porque o México não será palco de uma Copa do Mundo pela quarta vez nos próximos quarenta anos. Eu me lembro de cada detalhe daquele dia. Da palestra do técnico Bora Milutinovic, dos detalhes da partida. Este é um assunto que realmente me emociona", disse Javier Aguirre.

O México pode escalar o menino Gilberto Mora, de 17 anos, e o colombiano Julián Quiñonez, naturalizado mexicano, artilheiro do Campeonato da Arábia Saudita, à frente de Cristiano Ronaldo.