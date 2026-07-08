Técnico Zlatko Dalic deixa Croácia após 9 anos, uma final e uma semifinal em Copas

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Federação Croata de Futebol anunciou nesta quarta-feira (8) a saída do técnico Zlatko Dalic, após quase nove anos à frente da seleção europeia e depois da eliminação da equipe na fase de 32 da Copa do Mundo na semana passada.

"Após quase nove anos, o técnico Zlatko Dalić decidiu encerrar sua era incrivelmente bem-sucedida no comando da seleção croata. Técnico, obrigado por tudo: pelas vitórias, pelos sucessos, pelas classificações, pelas medalhas, pelo espírito de união, pelo respeito e pela luta incansável em defesa da Croácia, dentro e fora de campo", escreveu a federação em publicação no Instagram.

"Os resultados mostram o grande treinador que você é, e o respeito dos jogadores, dos membros da comissão e dos adversários mostra a grande pessoa que você é", completou.

Logo em seguida, a federação compartilhou outra publicação no Instagram com um texto escrito por Dalic. Ele disse na carta que o apoio recebido nos últimos dias o levou a reconsiderar a decisão de sair da equipe. "Mas... chegou a hora. Embora eu ainda sinta ambição e vontade de continuar escrevendo novas páginas de sucesso com a Croácia, sinto que este é o momento certo para encerrar esta era extraordinária."

"Foi um enorme privilégio comandar jogadores tão brilhantes e pessoas tão extraordinárias, desde o capitão Modric até todos os veteranos que estavam comigo desde a Copa da Rússia, passando pelos jovens que fomos incorporando à seleção e que, aos poucos, assumiram e continuam assumindo papéis cada vez mais importantes. Sou profundamente grato porque sempre colocaram a Croácia acima de tudo e porque, com sua postura, dedicação e atitude, demonstraram o que significa representar a seleção croata", afirmou.

"Deixo o cargo com o coração cheio, orgulhoso da minha contribuição para os maiores feitos da história do futebol croata, e desejo ao meu sucessor, à seleção e ao futebol croata muitas novas conquistas, nas quais acredito profundamente", completou Dalic.

Sob o comando de Dalic, a Croácia foi vice-campeã na Copa do Mundo de 2018. Na última partida, a equipe perdeu de 4 a 2 para a França. No mata-mata, eliminou Dinamarca, Rússia e Inglaterra.

Em 2022, venceu o Brasil nos pênaltis das quartas de final, mas acabou superada pela Argentina, por 3 a 0, nas semifinais. Ficou com o terceiro lugar, após bater Marrocos por 2 a 1.

A Croácia também foi vice-campeã da Liga das Nações na temporada 2022/2023. Perdeu a final para a Espanha, nos pênaltis, após empate por 0 a 0.