Técnico vê Japão como 'zebra' e diz que não mudará identidade contra Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hajime Moriyasu, técnico da seleção do Japão, disse que vê sua equipe como zebra no duelo deste segunda-feira (29), contra o Brasil, válido pela 2ª fase da Copa do Mundo. A partida está marcada para 14h (de Brasília), em Houston.

Ainda que tenha demonstrado respeito ao Brasil, o técnico japonês garantiu que a seleção asiática competirá pela vitória. Ele também afirmou que o Japão pretende ser campeão da Copa no futuro.

"Nesta Copa do Mundo, o Brasil é o favorito para vencer, e nós somos a zebra. Respeito-os, mas acho que temos chances de vencer e quero dar o meu melhor para fazer história. É perfeitamente normal que o Brasil seja tão bem cotado globalmente e o Japão não. Nós também almejamos ser campeões da Copa do Mundo. Algumas pessoas podem rir, mas estamos falando sério", Hajime Moriyasu, técnico do Japão, em coletiva de imprensa.

O treinador japonês acha que a equipe não deve mudar seu estilo de jogo na partida contra o Brasil. Ele acredita que a atual geração japonesa tem mais experiência no futebol internacional, com os jogadores mais acostumados aos grandes palcos do que outrora.

"Não devemos mudar a identidade do time japonês. A nossa identidade é algo que nos dá muito orgulho. Anteriormente, tínhamos jogadores que só tinham jogado em casa, sem experiência internacional, e era uma dificuldade para nós. Atualmente, grande parte do nosso time é composto de jogadores que já jogaram no mundo todo. Seja na Europa, América Latina ou outros lugares. Acredito que estamos num nível diferente", continuou o treinador.

Hajime Moriyasu também agradeceu aos treinadores brasileiros que trabalharam no Japão, destacando que eles ajudaram o futebol do país a se desenvolver: "Os brasileiros nos ensinaram muito sobre isso. Zico e muitos outros treinadores vieram ao Japão. Muitos brasileiros contribuíram para o futebol japonês. Obrigado", disse o comandante do Japão.

No último econtro entre Brasil e Japão, a equipe asiática virou um placar de 2 a 0 e saiu vencedora em um amistoso. O confronto foi abordado por Moriyasu, que vê a atual situação diferente do que no último duelo.

"Com essa vitória do ano passado, acredito que a situação se tornou mais exigente para nós para a partida de amanhã. O time brasileiro está com uma equipe diferente do que no amistoso, e isso mudará as coisas. Mas nós temos uma motivação muito grande, estamos motivados para a partida, assim como eles estarão."

Por fim, ele também falou sobre Carlo Ancelotti, exaltando a carreira de sucesso do italiano: "Acho que ele é um técnico incrível e o respeito muito. Ele conquistou grandes coisas tanto como jogador quanto como técnico, e é o primeiro técnico estrangeiro no Brasil. Não acho que seja fácil para um técnico estrangeiro comandar um país com tantos jogadores fortes e um alto nível de experiência no futebol", finalizou Moriyasu.