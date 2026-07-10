Técnico valoriza Copa de Marrocos e duelos com Ancelotti e Deschamps

FOXBOROUGH, EUA (FOLHAPRESS) - O técnico Mohamed Ouahbi demonstrou satisfação pela participação de Marrocos na Copa do Mundo e pelo próprio trabalho. Embora tenha repetido que o objetivo fosse brigar pelo título, ele reconheceu a superioridade da França nas quartas de final e valorizou algumas das experiências vividas na América do Norte.

"Nesta Copa eu enfrentei Ancelotti e Deschamps", sorriu, referindo-se ao primeiro e ao último compromisso. Diante do Brasil, dirigido por Carlo Ancelotti, a equipe marroquina teve desempenho melhor do que o adversário e lamentou o empate por 1 a 1. Contra a França de Didier Deschamps, o jeito foi admitir a qualidade do rival, que triunfou por 2 a 0.

Entre no grupo FolhaStats Confira a tabela da Copa "Eles são referências, muito bons na gestão de egos. Desejei boa sorte [a Deschamps]. Eu o acompanho há muito tempo, desde quando era jogador. Espero que tenha muito sucesso no futuro. Mas não contra a Bélgica", brincou Ouahbi. Ele nasceu na Bélgica, e o próximo oponente da França sairá do duelo entre Espanha e Bélgica.

Especificamente sobre o jogo de quinta (9), o comandante de Marrocos lamentou as dificuldades táticas enfrentadas no primeiro tempo. Ele apontou que sua equipe demonstrou lentidão para avançar e deixou o adversário confortável. Na etapa final, quando a formação africana fez alguns ajustes e cresceu um pouco, o talento de Mbappé e Dembélé definiu o placar.

"Temos que reconhecer que é um grande time. Eles têm excelentes jogadores, poderiam ter marcado antes. Queríamos muito ter feito mais quando tivemos a posse da bola. Mas, como falei, enfrentamos uma equipe muito boa. É difícil falar em arrependimentos, porque os jogadores deram tudo de si", afirmou Ouahbi.

"Tentamos de tudo. Nós queríamos nos classificar e queríamos vencer a Copa do Mundo. Quando termina, como terminou hoje, ficamos desapontados porque perdemos, mas é preciso aceitar e valorizar que o nosso povo está feliz pela imagem que passamos. O objetivo era vencer. E, se você não pode vencer, deve deixar uma boa imagem. Espero que tenha sido o caso", acrescentou.

Ouahbi, 49, assumiu a seleção marroquina há apenas três meses, com a missão de estabelecer um jogo mais ofensivo. Ele chegou credenciado pelo título de Marrocos no Mundial sub-20, no ano passado, e disse ter ficado surpreso com a rápida assimilação dos conceitos. Agora, deseja criar algo mais sólido a caminho de 2030. Marrocos é uma das sedes da Copa e já tem vaga garantida.

"Se quisermos chegar bem, vamos primeiro ter de nos preparar para os jogos de classificação da Copa Africana. É um jogo após o outro. Temos muitos jogadores jovens, uma grande base, uma federação, um rei [Mohammed 6º] que investe muito. Temos tudo de que precisamos. Não vamos entrar em pânico. Vamos ver o que podemos melhorar e ir em frente."