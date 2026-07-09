Técnico pede que Marrocos tenha diante da França calma mostrada contra Burundi

FOXBOROUGH, EUA (FOLHAPRESS) - O técnico de Marrocos, Mohamed Ouahbi, quer um time tranquilo em campo nas quartas de final da Copa do Mundo. Para o comandante, a equipe deve tratar o jogo desta quinta-feira (9), contra a favorita França, às 17h, com a serenidade e também a seriedade exibidas na vitória por 5 a 0 sobre Burundi, em amistoso realizado em maio.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Confira a tabela de jogos da Copa do Mundo "É superimportante que a abordagem seja a mesma. Que a gente esteja sempre concentrado e se prepare da mesma maneira para as quartas de final contra a França ou para um amistoso contra Burundi. Isso é chave, algo importante para mim. Quero todo o mundo dedicado, calmo e concentrado para os grandes jogos. É criar hábitos e mantê-los", afirmou.

O treinador se recusou a considerar um sucesso a participação marroquina no Mundial enquanto ela não acaba. Embora reconheça a qualidade do adversário, que esteve nas últimas duas decisões da competição, ele preferiu deixar a avaliação do trabalho para depois.

"Só quero fazer isso no fim. Não quero dizer agora, porque podemos ter mais. Queremos jogar mais. Ouvimos que está bom já, que a França é favorita, mas vamos fazer todo o possível para ganhar. Não gosto desse sentimento de que está bom, de que o resto é lucro. Não, o lucro é ganhar a Copa do Mundo", declarou.

Para Ouahbi, a maior experiência do adversário em jogos como o próximo não será o fator preponderante. "Acho que não é sobre experiência. Alguns times são muito experientes e já não estão mais no torneio. Para ser honesto, estamos satisfeitos com nossa preparação, com nossa abordagem, como nos jogos anteriores. Os jogadores estão focados e motivados."

Ao seu lado na entrevista, concedida no Gillete Stadium, em Foxborough, palco do duelo desta quinta, estava o meia Brahim Díaz. Boa parte das perguntas foi feita em árabe. O técnico, nascido na Bélgica, respondia em francês. O jogador, nascido na Espanha, dava suas declarações em inglês e espanhol. A mensagem, em múltiplos idiomas, era similar.

"Temos uma equipe muito boa. Sabemos que jogamos contra uma das favoritas, mas, se estamos aqui, é porque podemos competir. Vamos dar tudo, nossa melhor versão. Tenho confiança plena nos companheiros e em mim também", disse Brahim Díaz, 26, acostumado a disputar partidas importantes com a camisa do Real Madrid.

Ele não terá no confronto a ajuda de Saibari, autor de três gols na competição -um deles contra o Brasil, na primeira rodada. De acordo com o técnico, o atacante, lesionado, é o único desfalque, em uma escalação que não terá nomes inesperados. "Não sou bom em fazer surpresas. Quem viu nossos jogos tem clareza do que fazemos. Foi assim que chegamos, é assim que vamos em frente."