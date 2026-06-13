Técnico paraguaio lamenta gol contra de Bobadilla

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O gol contra de Bobadilla, que abriu o placar para os Estados Unidos na vitória sobre o Paraguai, foi muito lamentado pelo técnico Gustavo Alfaro.

O comandante paraguaio acredita que o gol contra do volante do São Paulo quebrou o ritmo da seleção no jogo. Para ele, o Paraguai estava melhor na partida até os EUA abrirem o placar.

"Uma pena que o primeiro gol tenha sido contra. Naquele momento do jogo, estávamos jogando bem. Foi no início da partida e o terceiro gol veio perto do final do primeiro tempo", disse Alfaro.

Depois do gol contra, logo aos 6 minutos de jogo, o Paraguai passou a ser dominado pelos Estados Unidos. Ainda no primeiro tempo, os norte-americanos abriram 3 a 0 e administraram o resultado, vencendo por 4 a 1 em sua estreia no Mundial.

"Os Estados Unidos venceram a partida com absoluta justiça e clareza. Sabíamos que era um adversário complexo, sabíamos que tinham boa coordenação desde o início do jogo, amplitude, triangulação e ataques profundos na área. Nos superaram taticamente, tecnicamente e fisicamente. Há muitos detalhes que precisamos ajustar", afirmou ainda o treinador.

Mauricio, meia-atacante do Palmeiras, foi o autor do gol dos paraguaios e, após a derrota, seguiu confiante em sua seleção: "Sabemos como o campeonato é longo. Em 2022, a Argentina perdeu na estreia e terminou campeã. Temos que ter união, acho que temos muito a entregar", disse.

Com a derrota na estreia, o Paraguai fica zerado no grupo D da Copa do Mundo, enquanto os Estados Unidos lideram. A outra partida da chave, entre Austrália e Turquia, acontece apenas na madrugada do domingo (14).

Na próxima rodada, os paraguaios enfrentam a Turquia, no sábado que vem (20), em São Francisco. Em caso de nova derrota, a Albirroja estará eliminada.

"Temos que trabalhar muito rápido. É uma questão de reconhecer as dificuldades que enfrentamos, identificar os erros que cometemos e tentar repensar as coisas, porque ainda temos dois jogos pela frente", disse o comandante paraguaio.