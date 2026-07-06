Técnico espanhol de Portugal busca feito inédito contra país natal
(UOL/FOLHAPRESS) - Se vencer a Espanha, o espanhol Roberto Martínez, que comanda Portugal, entrará na história das Copas como o primeiro treinador a eliminar a seleção do país natal em qualquer edição da competição.
Seis treinadores já tentaram -sem sucesso- o feito, de acordo com levantamento do site português A Bola. O caso mais recente foi na atual edição: o suíço Vladimir Petkovic, técnico da Argélia, caiu com sua seleção diante da Suíça na segunda fase.
Seleção brasileira já fez um treinador do país ser eliminado - nas quartas de final, em 1970, quando Didi comandava o Peru. Em 1938, o húngaro Jozsef Nagy perdeu com a Suécia para a Hungria; em 1954, o suíço Karl Rappan caiu com a Áustria para a Suíça. Em 2006, o argentino Ricardo La Volpe parou com o México diante da Argentina; em 2022, o francês Walid Regragui levou Marrocos às semis, onde foi eliminado pelos seus conterrâneos.
Feito seria inédito em Copas do Mundo, mas não para Roberto Martínez, que já derrotou os espanhóis na Liga das Nações de 2025. Na decisão da competição, Portugal venceu nos pênaltis - 5 a 3 -, após empate em 2 a 2 no tempo normal e prorrogação.
Para Martínez, encarar a seleção do país em que nasceu não preocupa. Na coletiva antes da partida, o técnico disse que se sente em casa em Portugal.
"Eu nunca trabalhei na Espanha. Parece incrível, vivi 21 anos no Reino Unido, 21 anos na Espanha, 7 anos na Bélgica e três anos e meio em Portugal. A minha casa é onde está minha família e onde tenho meu trabalho", disse Martínez.
Portugal e Espanha entram em campo nesta segunda-feira (6), às 16h (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo é no AT&T Stadium, em Arlington (EUA).