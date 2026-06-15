Técnico egípcio reclama da arbitragem de Ramon Abatti Abel

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Hossam Hassan, técnico do Egito, criticou a arbitragem do brasileiro Ramon Abatti Abel, após empate por 1 a 1 com a Bélgica, na estreia do Grupo G da Copa do Mundo. O treinador acredita que o juiz deixou de marcar um pênalti claro para a equipe africana no fim do jogo.

Lance criticado por Hassan aconteceu aos 43 minutos do segundo tempo: Zizo avançou pelo lado direito e foi ao chão após disputa com De Cuyper na grande área. Em entrevista coletiva depois da partida, o técnico egípcio avaliou que houve falta do defensor belga.

"Chegamos perto da vitória, e o juiz deveria ter marcado um pênalti para nós", afirmou Hassan à imprensa.

O treinador chegou a agarrar o quarto árbitro ao reclamar do choque, em meio a protestos do banco egípcio. Ele tomou a atitude na tentativa de simular o que aconteceu com seu atleta. Porém, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou nada, e o VAR não recomendou a revisão.

Apesar da frustração, Hassan elogiou o desempenho da seleção egípcia. O técnico disse que a equipe pode "enfrentar qualquer time" se mantiver a postura de hoje, quando esteve melhor que a Bélgica em diversos momentos da partida.

"Tenho orgulho dos meus jogadores, mesmo que tenhamos sido derrotados hoje. Fico feliz em ver os atletas colocando em prática as ideias táticas em que venho trabalhando nos últimos dois anos. Eu sempre disse a eles que precisamos jogar um tipo diferente de futebol e que podemos enfrentar qualquer time", declarou o treinador.

Classificação ao mata-mata segue como meta principal (e possível) do Egito. "Ainda temos a chance de melhorar nos próximos jogos", avaliou o treinador, que busca conquistar a primeira vitória do país na história da Copa do Mundo.

ARBITRAGEM BRASILEIRA

Ramon Abatti Abel teve atuação tranquila em sua estreia na Copa do Mundo. O juiz marcou 30 faltas no duelo -15 para cada lado- e aplicou quatro cartões amarelos, dois para cada equipe. Fora o lance que é alvo de reclamação do Egito, o catarinense não teve nenhuma situação polêmica em sua conta.

Ele é o segundo árbitro brasileiro a apitar nesta edição. Antes, o goiano Wilton Pereira Sampaio esteve no comando de México x África do Sul, partida de abertura do torneio, que ficou marcada por ter três expulsões.