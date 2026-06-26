Técnico dos EUA critica pergunta em coletiva

(UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Mauricio Pochettino ficou irritado com as perguntas feitas por jornalistas na coletiva pós-jogo. Os EUA perderam para a Turquia por 3 a 2 e, segundo ele, parecia que o time tinha sido eliminado apesar de terem garantido a vaga na segunda fase no jogo anterior.

Pochettino não gostou de não ser parabenizado pela liderança do grupo. Os EUA perderam o último jogo, mas chegaram na última rodada com a liderança garantida pelo confronto direto com Paraguai (venceu por 4 a 1) e Austrália (venceu por 2 a 0). O treinador disse não entender o porquê perguntavam de perda de ritmo após a derrota no último minuto.

"O clima é como se nós estivéssemos indo para casa esta noite e a Turquia estivesse ficando. Preciso lembrar vocês e a todos que nós vencemos o grupo. Desculpem, pessoal, nós vencemos", disse o treinador.

EUA poupou jogadores pensando na próxima fase. Com quatro pendurados por cartões amarelos, o treinador decidiu rodar o elenco e dar oportunidades para outros jogadores. Ele também colocou Christian Pulisic no segundo tempo, após o meia ficar de fora da partida contra a Austrália por uma lesão na panturrilha.

Questão sobre o uso de reservas irritou o treinador. Os EUA nunca fecharam a fase de grupos com 100% de aproveitamento e, ao ser questionado se a escalação de reservas não fez o time perder uma oportunidade histórica, ele respondeu que estariam "pensando pequeno".

"Fazer história é ganhar a Copa do Mundo, não é vencer apenas três partidas dentro da Copa. Eu realmente não entendo. É um pouco mesquinho, se quiserem -vocês estão pensando pequeno demais. Estão me dizendo que poderíamos fazer história- o que significa vencer três jogos se você perde o próximo?", afirma Pochettino.

Pochettino ainda comparou com a situação da Alemanha. Também classificada como líder de seu grupo, a seleção alemã perdeu por 2 a 1 para o Equador. "Temos que lembrar que terminamos primeiro do grupo. A gente viu jogos como Alemanha e Equador. A Alemanha, uma das principais candidatas, perdeu", disse o treinador.

EUA enfrenta a Bósnia na próxima fase. As duas seleções irão se enfrentar na próxima quarta (1º), às 21h, em Santa Clara.