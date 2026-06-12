Técnico do México diz que torcida tem direito de vaiar em abertura da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após ouvir vaias no Estádio Azteca durante a vitória contra a África do Sul, o técnico do México, Javier Aguirre, afirmou que os torcedores "têm o direito" de protestar.

Vaias foram ouvidas quando o México ainda vencia por 1 a 0 e sofria para criar contra a África do Sul. A torcida ficou ainda mais impaciente após a primeira expulsão dos sul-africanos, no início do segundo tempo.

"O jogo deveria ter terminado 4 a 0. As pessoas têm o direito de vaiar, mas eu não ouvi as vaias. Elas saíram satisfeitas com o placar de 2 a 0, mas 4 a 0 teria sido muito melhor. O importante é que conquistamos os três pontos", disse Aguirre.

Aos 17 minutos do segundo tempo, a torcida começou a vaiar a equipe por conta do jogo lento. As vaias só cessaram quando Aguirre colocou Gilberto Mora, jovem de apenas 17 anos, e o estádio aplaudiu o jogador.

Em seguida, o segundo gol do México tranquilizou os mais de 80 mil presentes. Raúl Jiménez, camisa 9 da equipe, balançou as redes e fez o 2 a 0. Julián Quiñones abriu o placar na etapa inicial.

Aguirre admitiu que o primeiro tempo do México foi abaixo do esperado. "Não jogávamos bem na primeira parte, mesmo que pudéssemos ter ganhado 3-0 na primeira parte, tranquilamente. Era um 3-0 e ninguém teria feito nada. Um só chute deles a dois metros da meta. Fomos amplamente superior na primeira parte, mas o marcador não refletiu isso que estou dizendo", afirmou.

O técnico afirmou que a equipe mexicana pode e deve melhorar o desempenho. "Era uma na trave, o goleiro saiu outra, chutamos outra para fora. Então fomos complicando, paulatinamente. Com o segundo gol, deu a sensação que nos relaxou e não fomos verticais. Mas para fazer a primeira partida e começar com a vitória, acho que é uma boa conclusão. Podemos melhorar, claro, e devemos também", concluiu.

O México agora é o líder do Grupo A, com três pontos conquistados. A próxima partida será contra a Coreia do Sul, na próxima quinta-feira (18). Coreia do Sul e Tchéquia fecham a primeira rodada do grupo ainda hoje, às 23h (de Brasília).