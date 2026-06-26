Técnico do Japão elogia Ancelotti e o Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da seleção japonesa Hajime Moriyasu elogiou Carlo Ancelotti antes de do confronto pela segunda fase da Copa do Mundo e diz que talvez não consiga ser como o técnico da seleção brasileira.

Moriyasu afirmou que admira Ancelotti pelo trabalho em clubes e na seleção brasileira. "Posso dizer que o admiro como técnico, na seleção e em clubes. É histórico na Champions League e conquistou cinco ligas diferentes. É estupendo", disse.

Técnico do Japão também adotou tom de humildade ao falar do rival. "Não sei se eu conseguirei ser como ele. Tem uma presença muito relevante", afirmou.

"O Brasil é um país de primeira linha no futebol. Desde já, comandar sua seleção não é fácil. E ele (Ancelotti) está conseguindo resultados, mostrando sua capacidade", afirmou ainda Moriyasu.

Japão e Brasil voltam a se enfrentar menos de um ano depois do jogo de outubro de 2025. Na ocasião, Moriyasu comandou a única vitória japonesa sobre a seleção brasileira no histórico do confronto.

Seleção japonesa avançou em segundo lugar no Grupo F e agora encara o Brasil na segunda fase. Equipe empatou com a Suécia, ficou atrás da Holanda no saldo de gols e joga na próxima segunda-feira, dia 29, no NRG Stadium, em Houston.