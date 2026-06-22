Técnico do Irã diz que empate entra para história: 'Há seis meses, estávamos em meio a uma guerra'

CALIFÓRNIA, EUA (FOLHAPRESS) - Após o empate com a Bélgica, o técnico Amir Ghalenoei afirmou que o resultado será "falado por gerações" no Irã.

"Há seis meses, estávamos em meio a uma guerra, nossa liga não estava funcionando. Todos sabem da nossa situação com os vistos. Chegamos à Copa do Mundo nas piores condições possíveis. É uma grande conquista não perder dois jogos e isso será escrito na história do nosso futebol", disse.

Clique aqui e entre no grupo FolhaStats Confira todas as estatísticas de Bélgica 0 x 0 Irã Mesmo sem balançar as redes, Ghalenoei avaliou que a partida foi "muito bonita". "Enfrentamos uma das dez melhores seleções do mundo, com jogadores de grande qualidade", afirmou. O treinador também elogiou o goleiro Alireza Beiranvand, eleito o melhor em campo após segurar a pressão belga.

Ghalenoei voltou a reclamar da logística imposta à delegação iraniana. Segundo ele, os jogadores terão apenas algumas horas para se recuperar antes de embarcar em uma viagem de 16 horas, com duas conexões. "Não acredito que exista outra seleção no mundo enfrentando uma situação semelhante", afirmou, antes de elogiar o empenho do elenco. "Eles estão jogando com o coração."

Assim como havia feito na véspera da partida, o treinador manifestou esperança de que a equipe tenha mais tempo para se preparar para o confronto contra o Egito, em Seattle.

Do lado belga, o técnico Rudi Garcia adotou um discurso de confiança apesar do segundo empate consecutivo da equipe na Copa do Mundo. Segundo ele, a situação da seleção no Grupo G é clara: "não há outra alternativa além de vencer o último jogo". O treinador afirmou que os belgas precisarão derrotar a Nova Zelândia na rodada final para avançar ao mata-mata e demonstrou convicção de que a equipe conseguirá a classificação. "Vamos querer vencer, vamos precisar vencer e vamos passar da fase de grupos", declarou.

Ao analisar o empate sem gols, Garcia considerou que a Bélgica deixou escapar uma vitória. Para ele, a equipe criou oportunidades suficientes para conquistar os três pontos, mas esbarrou na atuação de Beiranvand. "Foram dois pontos perdidos pelo que foi o jogo, porque o melhor em campo foi o goleiro do Irã", afirmou.

Questionado sobre a pressão após os dois empates, o treinador evitou dramatizar a situação. Disse que o momento exige trabalho e concentração para a rodada decisiva. "Como se diz no ciclismo, é hora de baixar a cabeça para o guidão e pedalar", afirmou. Segundo ele, a equipe precisa concentrar suas energias na recuperação dos jogadores e na preparação para a partida contra a Nova Zelândia.

Garcia também apontou a falta de eficiência como principal explicação para o resultado. Apesar do domínio territorial e do volume ofensivo, a Bélgica não conseguiu transformar as chances criadas em gols. "A palavra-chave desta noite para a Bélgica é a falta de eficiência", resumiu.