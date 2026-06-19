Técnico do Haiti valoriza chance de enfrentar Brasil na Copa

FILADÉLFIA, EUA (FOLHAPRESS) - Minutos após a entrevista protocolar de véspera de jogo concedida pelo técnico do Brasil, Carlo Ancelotti, sentou-se na mesma cadeira Sebastién Migné, técnico do Haiti. Por diversas vezes em suas respostas sobre a partida de sexta (19), válida pela segunda rodada da Copa do Mundo, ele falou em "estar à altura" do desafio.

"Estar diante daquilo que há de melhor é mais do que gratificante, desde que eu esteja à altura da ocasião. Encontrei o Ancelotti em algumas ocasiões, ele sempre foi muito gentil, tratou-me muito bem. Tentarei ser respeitoso e um bom adversário", afirmou o francês, que aplicou o mesmo raciocínio a seus jogadores.

Clique aqui e entre no grupo Folhastats "Fazia 52 anos que o Haiti não estava na Copa do Mundo. Amanhã, temos uma oportunidade histórica de jogar contra o Brasil. Teremos de ficar à altura, é o que desejam os torcedores haitianos. Queremos deixá-los orgulhosos. Temos muita sorte. Muitos gostariam de estar neste lugar e não se classificaram", acrescentou.

Para Migné, porém, o papel da seleção caribenha não é meramente estar no Mundial. Ainda que a equipe nunca tenha conquistado um ponto na história da competição -está em sua segunda participação, após as três derrotas de 1974-, o treinador sustentou que tem como meta avançar ao mata-mata.

"Não fico muito interessado no que aconteceu anteriormente. Estou interessado no que vai acontecer agora", afirmou, valorizando o trabalho na estreia de 2026, uma derrota por 1 a 0 para a Escócia em jogo duro, com questionamentos à arbitragem. "Mostramos que nossa vaga nesta Copa do Mundo não foi usurpada. E teremos uma vitrine bonita para exibir o que fazemos."

Por causa da difícil realidade no Haiti, em caos social e dominado por gangues, Migné conduz a seleção do país sem nele pisar. Ele lamentou essa situação, que o obrigou a manter contato com parte dos atletas apenas por mensagens, e observou que as dificuldades do povo devem ser lembradas em campo.

"Quando a gente se lança nesta profissão, como jogador, como técnico, é para viver este tipo de emoção, muito forte. O haitiano tem mais momentos difíceis do que fáceis, e o futebol nos oferece a oportunidade de viver grandes emoções. Que não tenhamos arrependimentos e que a população tenha orgulho", declarou, antes de permitir a si mesmo um sonho: "Uma vitória seria loucura total".