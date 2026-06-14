Técnico do Haiti faz alerta antes de encarar Brasil

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - De volta à Copa do Mundo após 52 anos, o Haiti deixou boa impressão apesar da derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia do Grupo C -o mesmo do Brasil. O técnico Sébastien Migné elogiou a boa atuação da equipe, mas alertou que qualquer erro pode ser fatal diante de Brasil e Marrocos -seus próximos adversários no torneio.

Migné destacou a postura dos jogadores diante dos escoceses, mas lamentou os erros que impediram um resultado melhor. "Por um lado, estou muito orgulhoso do que os jogadores mostraram esta noite. Foi uma atuação muito boa, com momentos de futebol de qualidade."

O treinador ressaltou que qualquer falha pode custar a participação na Copa do Mundo e cobrou mais eficiência da equipe para os próximos desafios. "Falta um pouco de espontaneidade nos nossos movimentos e combinações, além de termos tomado decisões ruins em alguns momentos".

"Vimos algumas coisas interessantes, mas estamos competindo em um nível extremamente alto. Um único descuido você é punido, já é suficiente", disse Migné.

Migné também acredita que a disputa por uma vaga nas oitavas de final pode seguir aberta até a última rodada. "Com o Haiti, nada nunca é fácil. Se conseguirmos nos classificar, será com muito sofrimento. Talvez isso aconteça apenas nos minutos finais da terceira partida."

O Haiti volta a campo contra o Brasil na próxima sexta-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.