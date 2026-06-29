Técnico do Equador prevê 'partida extremamente difícil' contra o México

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico do Equador, Sebastian Beccacece, admitiu neste domingo (28) que a partida contra o México pela segunda fase da Copa do Mundo deve ser um pouco complicada.

México x Equador se enfrentam nesta terça (30). Com a partida marcada para às 22h, o co-anfitrião México chega com 100% de aproveitamento e tentará, no Azteca, vencer o Equador para chegar às oitavas de final.

Beccacece confia em seus jogadores, mas vê jogo como "uma adversidade extrema". O treinador acredita em uma partida difícil, mas confia em mais uma atuação mágica após a vitória de virada contra a Alemanha, que garantiu a vaga do Equador na segunda fase.

"Sabemos que vamos enfrentar uma partida extremamente difícil, em que mais uma vez teremos que confiar na magia desses jogadores, que precisarão dar tudo de si para sair vitoriosos", disse Beccacece.

O México ainda não levou gols nesta Copa. Nos três jogos da fase de grupos, o time de Javier Aguirre fez seis gols e não tomou nenhum até aqui. Depois do 2 a 0 contra a África do Sul na abertura, os mexicanos fizeram 1 a 0 na Coreia e 3 a 0 na Tchéquia.

Beccacece elogiou os adversários. O treinador elogiou a preparação dos mexicanos, ressaltando que eles tiveram o maior tempo e o usaram muito bem.

"Um estádio lendário como o Azteca, contra uma das seleções que conquistaram os nove pontos (junto com França e Argentina), isso diz muito sobre enfrentar uma potência que se preparou excepcionalmente bem", afirmou ainda Beccacece.