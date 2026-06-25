Técnico do Equador faz 'final' para manter emprego

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sensação antes da Copa, o técnico Sebastián Beccacece, do Equador, tem uma "final" contra a Alemanha nesta quinta-feira (25), às 17h (de Brasília), para manter o seu emprego.

Beccacece está pressionado no cargo. O treinador reconheceu a pressão devido aos maus resultados uma derrota e um empate da seleção na Copa do Mundo e disse que, em caso de eliminação nesta quinta-feira (25), não deve permanecer no comando da equipe.

"Ainda temos uma possibilidade de avançar. Se as coisas não acontecerem, terei que ir embora. É um lugar de que gosto muito, mas sei que o futebol é feito de resultados, independentemente do merecimento", disse Beccacece em entrevista coletiva.

O argentino foi de sensação a motivo de divisão no Equador durante a Copa. A seleção chegou ao Mundial com apenas uma derrota sob o comando de Beccacece, mas decepcionou ao perder para a Costa do Marfim por 1 a 0 e ficar no 0 a 0 com Curaçao, estreante em Mundiais.

Beccacece reconhece que não caiu nas graças da torcida. O argentino destacou o carinho que tem dentro do elenco e na diretoria, por outro lado.

"Ainda não consegui entrar no coração do torcedor. Conquistei a confiança dos meus jogadores, das pessoas que trabalham comigo e de quem está na seleção, mas claramente ainda não conquistei o torcedor. Há coisas em mim que talvez eles não gostem", afirma o treinador.

MISSÃO DIFÍCIL

O Equador é o atual terceiro colocado no Grupo E da Copa do Mundo. A Alemanha lidera a chave (6), a Costa do Marfim vem em segundo (3) e Curaçao aparece em último (1).

Grupo E: o que Costa do Marfim, Equador e Curaçao precisam para avançar

Os equatorianos podem avançar em segundo, mas o cenário é difícil. Para isso, a seleção teria de vencer a Alemanha e torcer para Curaçao bater a Costa do Marfim no outro jogo da chave.

Uma vitória pode bastar para o Equador passar como um dos melhores terceiros colocados. A seleção chegaria a quatro pontos se vencesse a Alemanha e ficaria, na pior das hipóteses, com saldo zerado. O ideal seria aumentar ainda mais esta estatística porque é o primeiro critério de desempate no ranking dos terceiros o confronto direto não se aplica, uma vez que as seleções estão em chaves diferentes.

Empate ou derrota praticamente eliminam o Equador e findam a campanha da seleção que terminou as Eliminatórias Sul-Americanas na segunda colocação, acima até de Brasil e Uruguai.