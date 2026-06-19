Técnico do Canadá diz que meia do Qatar se desculpou com Koné por entrada
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Jesse Marsch, do Canadá, informou que Asim Madibo, volante do Qatar envolvido no lance em que Koné saiu com a perna quebrada, se desculpou pela entrada após o duelo entre as seleções na Copa do Mundo.
"Vou deixar as coisas claras: o jogador [Madibo] já se desculpou com o Koné. Ele foi ao vestiário e pediu desculpas diretamente ao Koné e a todo o nosso time. Tenho certeza que ele não teve a intenção de dar uma entrada tão forte e gerar uma situação tão ruim. Não coloco a culpa nele por isso", disse Jesse Marsch.
O QUE ACONTECEU
O lance aconteceu no segundo tempo. Madibo tentou desarmar Koné e atingiu a perna esquerda do canadense, que caiu já com ela quebrada.
Madibo se afastou, e jogadores do Canadá partiram para cima dele. Após ver o que tinha acontecido, o volante qatari ficou desolado e acompanhou o atendimento de longe.
Ele foi expulso e deixou o campo bastante abalado. Nas redes sociais, o atleta recebeu uma onda de apoio.
O técnico Jesse Marsch afirmou que foi possível ouvir o estalo da perna de Koné dentro de campo. O jogador foi levado ao hospital e iria passar por uma cirurgia, segundo o treinador.
"Foi bem na nossa frente e todo mundo pôde ouvir o osso estalar. Todo mundo está um pouco abalado por causa da gravidade da lesão e também porque o Koné é uma grande parte do coração do nosso time", disse Marsch.
Com a bola rolando, o Canadá goleou o Qatar por 6 a 0, conquistou sua primeira vitória em Copas e lidera o Grupo B. Jonathan David (três vezes), Larin, Saliba e Al Mannai (contra) fizeram os gols os qataris tiveram dois jogadores expulsos.