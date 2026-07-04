Técnico diz que rei do Marrocos é o responsável pelo bom momento da seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Principal destaque da classificação do Marrocos contra o Canadá, Azzedine Ounahi é cria da Academia Mohammed 6º, inaugurada pelo rei do país em 2010. Após a partida, o técnico da seleção marroquina agradeceu à autoridade pelo investimento em futebol.

Mohamed Ouahbi, treinador do Marrocos, disse que tudo que acontece no futebol local do país é mérito do rei. Mohammed foi coroado em 1999, após a morte de seu pai, Hassan II.

Em coletiva de imprensa, ele também elogiou Ounahi. O camisa 8, que joga no Girona, da Espanha, fez dois gols na vitória por 3 a 0 contra o Canadá, levando o Marrocos às quartas de final.

"O Ounahi é um produto genuíno da Academia Mohammed 6º. Já disse isso e volto a repetir: tudo o que está acontecendo hoje com o futebol marroquino é fruto da visão do nosso rei, Sua Majestade, o rei Mohammed 6º, que Deus o proteja. Há muitos anos ele investe de forma muito significativa no futebol, especialmente na Academia Mohammed 6º", diss Mohamed Ouahbi, técnico do Marrocos.

Em 2010, o rei inaugurou uma academia de futebol com centro de pesquisa. Referência para outros centros parecidos no país, a estrutura conta com seis campos principais, 9 mil metros quadrados e atuação educacional.

A fundação partiu de sucessivos fracassos do Marrocos no futebol. Após se classificar às Copas de 1994 e 1998, a seleção africana não conseguir vagas entre 2002 e 2014.

"Posso falar com propriedade sobre isso. Fomos campeões mundiais sub-17 com muitos jogadores formados nessa academia. Por isso, somos muito gratos por esses talentos formados no Marrocos. Existem muitos e ainda haverá muitos outros", continuou Mohamed Ouahbi, técnico do Marrocos.

Jogo com maior úmero de cartões

A partida em Houston, no Texas (EUA), teve oito cartões amarelos, maior quantidade vista até o momento nesta Copa. Foram seis somente no primeiro tempo, e o jogo terminou com quatro amarelos para cada lado.

O técnico do Marrocos não gostou da atuação do britânico Michael Oliver. Para ele, o árbitro estava "com vontade de dar cartões" na etapa inicial.

"Em relação a isso, é claro que eu disse isso ao árbitro: ele estava um pouco mais calmo no segundo tempo, mas tenho a impressão de que ele sacava o cartão muito rápido no primeiro tempo e que estava com vontade de dar cartões amarelos. Não acho que hoje em dia se possa arbitrar oitavas de final com tantos cartões amarelos (...). Sinceramente, não entendi muito bem a forma como essa partida foi apitada. Infelizmente. Fora isso, não houve erros, não aconteceu nada. É só isso, acho, a crítica que posso fazer: dar cartões amarelos um pouco rápido demais", disse Mohamed Ouahbi, técnico do Marrocos.

"Claro que, quando você recebe um cartão amarelo, é sempre difícil, porque não pode receber o segundo. Mas os jogadores lidaram bem com isso. Estou muito satisfeito com a maneira como eles também controlaram suas emoções. E acho que é isso que faz a diferença também. E, então, é isso", finalizou Mohamed Ouahbi, técnico do Marrocos.