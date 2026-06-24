Técnico de Gana critica VAR após empate com a Inglaterra

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Carlos Queiroz, de Gana, fez críticas ao VAR após o empate por 0 a 0 com a Inglaterra, nesta terça-feira (23), pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo.

O QUE ACONTECEU

O técnico português reclamou de dois lances: primeiro, ele queria a expulsão do goleiro Pickford por falta em Adu, fora da área. Depois, reclamou de um possível pênalti em cima do mesmo jogador. Ambos os lances aconteceram na etapa final do jogo em Boston.

Não tenho certeza se o VAR continua funcionando na Copa do Mundo. Temos VAR? Está funcionando? Eu tenho dúvidas sobre isso. Outro pênalti que eles precisavam dar para Gana, um pênalti claro. O VAR deve ter ido tomar um café. É natural, eu também gostaria de tomar um café. Foram um pênalti e um cartão vermelho claros. Carlos Queiroz, técnico de Gana, em entrevista coletiva

O treinador, depois, pediu desculpas pelo sarcasmo na fala. "Me desculpem pelo meu sarcasmo, mas se eu falo sério, eles me punem. Espero que entendam que eu estou brincando", disse o técnico português.

A arbitragem da partida foi do hondurenho Said Martínez. O VAR estava sob comando do mexicano Guillermo Pacheco.

Gana segurou a Inglaterra e cedeu poucos espaços no jogo. A seleção africana teve suas chances nos contra-ataques, mas também não conseguiu marcar.

Inglaterra e Gana têm quatro pontos e estão na ponta do Grupo L os europeus levam a melhor no saldo de gols [2 a 1]. Na rodada final, os ganeses enfrentam a Croácia, enquanto os ingleses duelam com o já eliminado Panamá. Os dois jogos ocorrem no sábado, às 18h (de Brasília).