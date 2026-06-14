Técnico de Curaçao se torna o mais velho da história da Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dick Advocaat, técnico da seleção de Curaçao, se torna o técnico mais velho da história das Copas do Mundo. A seleção da América Central estreia em Mundiais contra a Alemanha neste domingo (14), às 14h (de Brasília), em Houston.

Dick Advocaat bate o recorde por ter 78 anos e 280 dias. O treinador holandês supera o alemão Otto Rehhagel, que era o detentor da marca desde 2010, quando comandou a Grécia no duelo contra a Argentina, na África do Sul, com 71 anos e 317 dias.

Mas Advocaat quase não bateu o recorde. Isso porque o treinador comandou Curaçao na campanha histórica nas Eliminatórias para a Copa, mas deixou o cargo por motivos pessoais já neste ano de 2026. Meses depois, após superar a situação, ele foi anunciado novamente no comando às vésperas do Mundial. O também holandês Fred Rutten era quem ocupava o cargo.

O recorde seria batido mesmo sem Advocaat na Copa. Hugo Broos, técnico da África do Sul, tem 74 anos e superaria o feito de Otto Rehhagel nesta Copa não fosse a volta do comandante de Curaçao.

Advocaat volta a comandar uma seleção em Copas do Mundo após 32 anos. Sua primeira - e única - participação foi em 1994, quando comandava a Holanda. O Brasil foi seu algoz naquela edição: a seleção brasileira venceu os holandeses por 3 a 2 nas quartas de final e avançou.

UM HOLANDÊS EM UMA SELEÇÃO QUASE HOLANDESA

Dick Advocaat é mais um holandês em uma seleção quase toda composta por holandeses. Para chegar à Copa do Mundo pela primeira vez, a Federação Curaçauense de Futebol investiu pesado na naturalização de jogadores holandeses para fortalecer a equipe.

A explicação tem relação com a história. Curaçao é uma ilha da América Central que pertence à Holanda, mas é independente no futebol. Sendo assim, a federação buscou jogadores com ascendentes curaçauenses para formar uma equipe competitiva.

Dos 26 jogadores convocados por Curaçao para a Copa, 25 nasceram na Holanda. Apenas o meio-campista Tahith Chong nasceu em Curaçao entre os atletas chamados por Advocaat.

O treinador não é o único a bater um recorde por Curaçao na Copa. A ilha do Caribe se tornou o menor país em termos territoriais e populacionais a se classificar para o Mundial em quase 100 anos de história. São apenas 444 km² de extensão e 400 mil habitantes.

Curaçao está no Grupo E da Copa. A seleção estreia contra a Alemanha (hoje) e ainda vai encarar Equador (20/6) e Costa do Marfim (25/6).