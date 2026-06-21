Técnico da Tunísia vai ganhar R$ 1,2 milhão para trabalhar em só dois jogos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico da Tunísia Hervé Renard vai receber 200 mil euros (aproximadamente R$ 1,2 milhão) por comandar a seleção em dois jogos pela fase de grupos da Copa do Mundo. As informações são do site árabe Wimwim.

Renard acertou com a Federação Tunisiana para comandar a seleção nos dois jogos restantes pela fase de grupos. Ele assumiu o time imediatamente após a demissão de Sabri Lamouchi. O antigo treinador foi desligado após a goleada por 5 a 1 sofrida para a Suécia na primeira rodada.

Caso avançasse ao mata-mata, um novo valor seria discutido. A Tunísia, porém, já está eliminada e se despedirá do Mundial na quinta-feira, às 20h (de Brasília), contra a Holanda.

O treinador fez sua estreia na última madrugada, e amargou uma derrota por 4 a 0 para o Japão. O resultado manteve os tunisianos na lanterna do Grupo F e tirou qualquer chance de classificação para a próxima fase.

"Não podemos ficar satisfeitos com um placar como esse. No primeiro tempo, não conseguimos sair jogando com a bola. Fizemos isso bem durante os primeiros vinte minutos do segundo tempo, e depois ficamos muito 'frouxos' defensivamente. [...] O moral está baixo, mas os jogadores se esforçaram e enfrentamos uma equipe muito superior. Temos que aguentar firme. Não é fácil para os jogadores, sabemos que estamos eliminados, então precisaremos de um pouco de orgulho na última partida", disse Hervé Renard, técnico da Tunísia, após a derrota para o Japão.

Renard promoveu três mudanças no time que enfrentou os japoneses. Trocou o goleiro Dahmen por Chamakh. Na linha, Bronn assumiu a vaga de Ben Hmida e Tounkekti, na de Rani Khedira.

Ele, porém, não conseguiu evitar a eliminação e também não deve permanecer no cargo. Segundo o portal, ele deixará a seleção logo após o duelo com os holandeses.

Como ficou o Grupo F

Holanda - 4 pontos

Japão - 4 pontos

Suécia - 3 pontos

Tunísia - 0 pontos