Técnico da Noruega manda recado para treinador do Brasil

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Técnico da Noruega, Stale Solbakken fez um discurso emocionado no vestiário do AT&T Stadium, em Dallas, após eliminação da Costa do Marfim na Copa do Mundo, nesta terça (30). Os europeus venceram por 2 a 1 e enfrentam o Brasil nas oitavas. A disputa acontece neste domingo (5), às 17h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

No vídeo, divulgado pela seleção norueguesa nas redes sociais, Solbakken destaca o desempenho de sua equipe neste Mundial. O treinador também manda um recado para o técnico da equipe brasileira, Carlo Ancelotti, próxima adversária dos europeus na Copa.

"Vocês estão mudando não só a história do futebol norueguês, mas a história da Noruega em geral. Isso é muito importante. Nunca mais vai acontecer, porque vamos nos classificar sempre a partir de agora", disse Solbakeken.

Na sequência, destacou que o momento vivido pela equipe é único e que os jogadores serão lembrados como os responsáveis pela transformação do futebol nórdico. Ele acrescenta que, graças ao resultado, o país poderá celebrar por duas semanas.

Ao final do discurso, mandou um recado para o técnico da seleção canarinho -desta vez, em inglês. "Espere, Carlo Ancelotti. Nós estamos chegando", concluiu o comandante da equipe. A fala foi acompanhada por risos e aplausos dos atletas.

Após o duelo contra a Costa do Marfim, Solbakken concedeu entrevista coletiva e foi questionado sobre o duelo com a seleção brasileira.

"Vou falar mais sobre isso quando o jogo estiver mais próximo. Hoje não é sobre o Brasil. Hoje é sobre nós e a Costa do Marfim", afirmou o técnico.

Já nesta quarta (1°), segundo a Reuters, o técnico norueguês disse a jornalistas que o vídeo foi uma brincadeira tirada de contexto e negou qualquer provocação ao treinador da seleção brasileira. Para Solbakken, a declaração foi feita em tom bem-humorado.

"Isso está o mais longe possível de ser uma provocação. Ele é talvez o maior treinador da história do futebol europeu, ao lado de Guardiola, Mourinho e mais um ou dois nomes, sob uma perspectiva histórica", comentou.

Solbakken também afirmou que tem muito respeito pelo trabalho de Carlo Ancelotti e pela seleção brasileira, mas ressaltou que, no domingo, qualquer coisa pode acontecer na partida.

"O Brasil é o favorito, claro, e também um dos grandes candidatos a conquistar o título. Mas agora o destino quis que enfrentássemos o Brasil, então teremos que jogar no nosso mais alto nível."

A Noruega chega embalada por um retrospecto positivo contra o Brasil. Em quatro confrontos entre as seleções, os europeus jamais foram derrotados: somam uma vitória e três empates. Na fase de grupos da Copa do Mundo de 1998, venceram por 2 a 1.

Nesta edição, o principal destaque da equipe nórdica é Erling Haaland, camisa 9. O atacante, que atua no Manchester City, já marcou cinco gols nesta edição do Mundial e aparece entre os artilheiros da competição, atrás apenas de Lionel Messi e Kylian Mbappé, ambos com seis.