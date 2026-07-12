Técnico da Noruega explica saída de Haaland e diz que decisão 'não foi difícil'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota para a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, o técnico Stale Solbakken, da Noruega explicou porque substituiu Haaland na reta final da partida.

Haaland deixou o campo no início do segundo tempo da prorrogação. Ele foi substituído por Strand Larsen.

Solbakken explicou que a condição física de Haaland foi o principal motivo para a saída. Treinador disse ainda que deveria ter substituído o camisa 9 antes.

"Não foi uma decisão difícil, porque ele estava acabado. Talvez tivesse que ter tirado ele uns minutos antes. Foi uma competição incrível dele, que mostrou seu poder jogo após jogo. Haaland também teve a questão da perna no segundo tempo, o que se acrescenta com a questão da fadiga. Ele fez tudo que pôde. Marcou sete gols em cinco jogos, o que é incrível", disse Stale Solbakken

A Inglaterra venceu a Noruega após prorrogação, de virada. O duelo terminou empatado em 1 a 1 no tempo normal, e Bellingham, que já havia marcado o primeiro dos ingleses, desempatou; Schjelderup abriu o placar para os nórdicos

Agora, os ingleses enfrentam a Argentina na semifinal. O duelo é na próxima quarta (15), às 16h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA).