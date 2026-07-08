Técnico da Noruega exalta Haaland na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - Antes de enfrentar a Inglaterra nas quartas de final da Copa do Mundo, o técnico Stale Solbakken, da Noruega, exaltou o atacante Erling Haaland, destacando o espírito de equipe do jogador.

O QUE ACONTECEU

Para o treinador, Haaland é concentrado naquilo que faz de melhor e nunca deixa sua função, mesmo que esteja apagado no jogo. Foi assim contra o Brasil, quando o atacante pouco tocou na bola até marcar duas vezes depois dos 30 minutos do segundo tempo.

"Nunca houve um atleta que jogasse futebol desta forma antes. Todos os grandes jogadores têm necessidade de se exibir. Se não participam do jogo, muitas vezes procuram o jogo, só para dizer: 'Eu estou aqui'", afirma.

"Erling é despreocupado e sabe o que faz de melhor. Ele sabe como pode ajudar a equipe. Foi o caso também no domingo."

Haaland tem sete gols na Copa do Mundo. Ele é um dos vice-artilheiros da competição, ao lado de Mbappé; Lionel Messi lidera a estatística, com oito tentos marcados.

Noruega e Inglaterra se enfrentam no próximo sábado (11), às 18h (de Brasília). O duelo no Hard Rock Stadium, em Miami (EUA).

TÉCNICO ADMITE DESGASTE DO ELENCO ANTES DAS QUARTAS

Solbakken afirmou que alguns de seus jogadores não estão se sentindo bem, incluindo o atacante Jorgen Strand Larsen. Para o treinador, a rotina de viagens, treinos e jogos de alta pressão está começando a cobrar seu preço.

Marcus Holmgren Pedersen, por exemplo, ficou fora da vitória por 2 x 1 sobre o Brasil nas oitavas devido a uma doença. No entanto, Solbakken acredita que a pressão da experiência da Copa do Mundo também possa ter afetado o jogador de 25 anos.

Na verdade, só o Jorgen é que teve febre, mas houve alguns casos isolados de tosse e voz rouca espalhados por aí, disse Solbakken aos repórteres. Mas há ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. São 50 pessoas (na delegação da Noruega), então seria estranho se algo não acontecesse.

Acho, sem ser médico, que é uma combinação do fato de o garoto ser jovem, de ele ter vindo para a Copa do Mundo e pensado: Vou ser reserva do Julian (Ryerson), jogado duas partidas e jogado muito bem. Ele recebeu muitos estímulos, sua cabeça está cheia, seu corpo está repleto de impressões, e então o sistema entra um pouco em colapso.