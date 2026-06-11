Técnico da Holanda vê Memphis 'perto do nível mais alto' na véspera da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ronald Koeman, da seleção holandesa, comentou a condição física de Memphis Depay para a Copa do Mundo. O camisa 10 do Corinthians não entrou durante o último amistoso, contra o Uzbequistão, e vive a expectativa de ser titular no duelo contra o Japão, no domingo, às 17h (de Brasília).

Sabemos que Memphis teve algumas lesões e não jogou nas últimas semanas, mas agora ele voltou. Ele está chegando mais perto do seu nível mais alto a cada dia. Ele é nosso maior artilheiro de todos os tempos e precisamos dele. Igual aos outros jogadores. Ronald Koeman, em entrevista coletiva

O treinador holandês comentou sobre o nível das atuações de Memphis no futebol brasileiro. Ele relatou que veio até o Brasil e fez elogios ao nível competitivo por aqui.

Eu mesmo fui ao Brasil uma vez para conversar com ele e conhecer as instalações do Corinthians. O nível da competição é alto, com clubes fortes, mas todas essas lesões não ajudaram. Agora estamos trabalhando para deixar Memphis completamente em forma, para levá-lo a 100% para os jogos. Ronald Koeman

Memphis jogou pouco desde que se recuperou de uma lesão de grau 2 na coxa. Ele sentiu o problema em março, durante jogo entre Corinthians e Flamengo. Desde então, fez duas partidas pelo Timão (Atlético-MG e Platense) e uma pela Holanda (Argélia). Ele só foi titular diante dos argentinos.

A Holanda está no Grupo F da Copa do Mundo. Além de enfrentar o Japão, os holandeses vão encarar Suécia (20/6) e Tunísia (25/6).