Técnico da Holanda vê melhora física de Memphis e não descarta titularidade

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Ronald Koeman afirmou que a condição física de Memphis Depay está melhorando e que o camisa 10 pode brigar por uma vaga no time titular.

A forma física dele [Memphis Depay] está melhorando, então pode chegar o momento em que você possa começar [o jogo] com o Memphis, mas isso também dependerá de como estarão os outros jogadores. Memphis é extremamente importante dentro de sua função e também tem uma postura muito positiva com os demais jogadores. Ele está aceitando seu papel neste momento, embora eu não saiba por quanto tempo. Ronald Koeman, técnico da Holanda, ao NOS

Memphis iniciou a partida contra a Suécia no banco, entrou no segundo tempo e deu assistência. A Holanda venceu os suecos, neste sábado (20), por 5 a 1 e o atacante do Corinthians participou do último tento, marcado por Summerville.

Foi a primeira participação em gol do camisa 10 neste Mundial. Ele atuou também no empate em 2 a 2 com o Japão, novamente começando no banco de reservas.

A seleção holandesa assumiu a primeira colocação do Grupo F e encerra a fase de grupos contra a Tunísia. A partida será no dia 25, quinta-feira, às 20h (de Brasília).