Técnico da Escócia se irrita e não crê em classificação
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Steve Clarke, da Escócia, se mostrou bastante irritado após a derrota para o Brasil por 3 a 0 nesta quarta-feira (24), pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
O QUE ACONTECEU
Clarke foi curto nas respostas logo na saída do campo. O treinador avaliou que a seleção escocesa dificultou as coisas para eles mesmos.
"Dificultamos as coisas para nós mesmos. É isso. Demos os gols a eles, demos o jogo que eles queriam. É decepcionante", disse Clarke.
A irritação do treinador seguiu na zona mista do estádio. Perguntado sobre as chances de a Escócia se classificar como uma das melhores terceiras colocadas, ele foi direto.
"Com certeza, acho que estamos indo para casa."
A Escócia tem chances pequenas de se classificar entre as melhores terceiras colocadas. A seleção tem três pontos e -3 de saldo de gols. Neste momento, os escoceses estão com a sétima melhor campanha, mas apenas oito passam, e as equipes que vêm atrás ainda jogam na rodada.
A seleção escocesa até começou a Copa bem, mas foi mal nos dois últimos jogos. A Escócia estreou vencendo o Haiti por 1 a 0, porém perdeu para Marrocos (1 a 0) e Brasil (3 a 0) na sequência.
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VEJA AS MELHORES TERCEIRAS COLOCADAS DA COPA
1. Bósnia (classificada): 4 pontos (-1 de saldo e 5 gols pró)*
2. Suécia: 3 pontos (0 de saldo e 6 gols pró)
3. Croácia: 3 pontos (-1 de saldo e 3 gols pró)
4. Coreia do Sul: 3 pontos (-1 de saldo, 2 gols pró)*
5. Argélia: 3 pontos (-2 de saldo, 2 gols pró e 1 cartão)
6. Paraguai: 3 pontos (-2 de saldo, 2 gols pró e 8 cartões)
7. Escócia: 3 pontos (-3 de saldo e 1 gol pró)*
8. Cabo Verde: 2 pontos (0 de saldo e 2 gols pró)
9. Bélgica: 2 pontos (0 de saldo e 1 gols pró)
10. RD Congo: 1 ponto (-1 de saldo e 1 gol pró)
11. Equador: 1 ponto (-1 de saldo e 0 gol pró)
12. Senegal: 0 ponto (-3 de saldo e 3 gols pró)
*Seleções com os 3 jogos disputados