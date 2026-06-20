Técnico da Escócia diz estar 'muito confiante' para encarar Brasil na Copa

(UOL/FOLHAPRESS) - Steve Clarke, técnico da Escócia, falou em entrevista pós-jogo sobre a derrota para o Marrocos, por 1 a 0.

O técnico disse estar arrasado com a derrota, mas está confiante para o jogo contra o Brasil, o último do grupo C na Copa do Mundo.

Clarke revelou que a derrota pode ser boa para os escoceses, por uma questão de "estratégia": "Eles vão sofrer por 48 horas".

Clarke respondeu que estava confiante para o jogo contra o Brasil, na próxima semana. Escócia e Brasil jogam no dia 24, às 19h (de Brasília), em Miami.