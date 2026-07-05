Técnico da Bélgica ironiza decisão da Fifa: 'Não sabia que era 1º de abril'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Técnico da Bélgica, Rudi Garcia ironizou, neste domingo (5), em entrevista coletiva, a decisão da Fifa de anular a suspensão automática do atacante dos Estados Unidos Forlarin Balogun.

"Eu não sabia que 5 de julho, para a Fifa, equivalia ao 1º de abril. Acredito que esta seja a primeira vez que algo assim acontece na Fifa", disse Rudi Garcia, técnico da Bélgica

Destaque dos EUA, Balogun foi expulso após pisão em jogador da Bósnia e Herzegovina. O brasileiro Raphael Claus deu cartão vermelho após ser chamado pelo VAR para revisão.

A suspensão foi anulada, mas o jogador fica em "período probatório de um ano". Caso haja reincidência do jogador, ele terá de cumprir a sanção, segundo a Fifa.

Em conformidade com o artigo 27 do Código Disciplinar da FIFA, a aplicação da suspensão está suspensa por um período probatório de um ano. Caso Folarin Balogun cometa outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante esse período, a suspensão será reativada e cumprida, sem prejuízo de qualquer sanção adicional que venha a ser aplicada pela nova infração. Fifa, em nota

Dessa forma, o atacante estará disponível para oitavas de final com a Bélgica. As seleções se enfrentarão nesta segunda-feira (6), às 21h (de Brasília).

A Federação Belga de Futebol se disse se disse surpresa com a decisão da entidade máxima do futebol. Ela apontou que o fato está "está em contradição com os termos do Regulamento da Copa 2026".

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a entidade "fez o que era certo". O republicano usou as redes sociais para comentar o episódio.

"Obrigado à Fifa por fazer o que era certo, e reverter uma grande injustiça!", disse Donald Trump, na Truth Social, depois que a notícia foi divulgada.

Donald Trump, inclusive, teria pedido para a Fifa rever a punição ao atacante norte-americano, segundo o The New York Times.

O lance da expulsão

O atacante se envolveu em uma colisão considerada inicialmente sem gravidade com um defensor adversário. O árbitro Raphael Claus sequer marcou falta no lance.

No entanto, o VAR recomendou a revisão ao identificar que o jogador havia pisado no tornozelo do rival. Depois de analisar as imagens no monitor, o árbitro aplicou cartão vermelho direto por conduta violenta.

A expulsão foi criticada pela imprensa dos EUA. A crítica mais contundente partiu da USA Today. Em coluna de opinião, a jornalista Nancy Armour classificou o cartão vermelho como um duro golpe para os Estados Unidos e questionou a decisão da arbitragem.

O que é o artigo 27

O artigo 27 citado pela Fifa, do seu Código Disciplinar, diz respeito à "Suspensão da Execução de Medidas Disciplinares". O texto dá poder à entidade de suspender qualquer medida disciplinar que não tenha relação com manipulação de resultados e coloca o jogador em um período probatório de 1 a 4 anos.

Confira abaixo o texto do artigo 27:

- O órgão judicial poderá decidir suspender, total ou parcialmente, a execução de uma medida disciplinar

- Ao suspender a execução da sanção, o órgão judicial submete a pessoa sancionada a um período de prova de um a quatro anos

- Se a pessoa beneficiada por uma sanção suspensa cometer outra infração de natureza e gravidade semelhantes durante o período de prova, a suspensão será revogada pelo órgão judicial, e a sanção será executada, sem prejuízo de qualquer sanção adicional imposta pela nova infração

- Medidas disciplinares relacionadas à manipulação de resultados de partidas não podem ter sua execução suspensa.