Técnico da Bélgica explica fala polêmica sobre Senegal

(UOL/FOLHAPRESS) - Rudi García, treinador da seleção belga, disse que foi mal interpretado em uma declaração após a vitória sobre Senegal, na segunda fase da Copa do Mundo.

Fala do treinador causou polêmica por aparentemente colocar a seleção senegalesa dentro de um estereótipo. Ele sugeriu que Senegal não mantém a organização tática até o fim do jogo.

"Lembre-me de nunca fazer isso quando estivermos ganhando de 2 a 0. Conhecemos essas equipes; elas perdem a organização tática no final da partida. Também sabíamos que, com 2 a 0, elas fariam de tudo para proteger o gol, o que, na minha opinião, é um erro grave", disse García.

Questionado sobre o assunto, o treinador francês disse que sua fala foi interpretada de maneira errada. Além disso, ele reforçou que recuar muito quando se tem vantagem pode ser perigoso.

"Seus colegas (jornalistas) interpretaram mal minha declaração. Eu disse que quando se está na frente, e isso vale para todas as equipes do mundo, a tendência é recuar e tentar proteger o gol", afirmou.

Bélgica venceu Senegal por 3 a 2 na segunda fase da Copa, após sair perdendo por 2 a 0. O empate veio nos minutos finais do tempo regulamentar e a virada na prorrogação.

Agora, a Bélgica enfrenta os Estados Unidos nas oitavas de final. O duelo contra os coanfitriões é na segunda (6), às 21h (de Brasília), no Lmen Field, em Seattle (EUA).