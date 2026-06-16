Técnico da Bélgica elogia 'super reserva' Lukaku após empate com Egito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rudi Garcia, técnico da seleção belga, elogiou Romelu Lukaku, em entrevista coletiva após o empate com o Egito, por 1 a 1, na estreia do Grupo G da Copa do Mundo. O atacante saiu do banco e, em sua primeira ação, participou do lance do gol contra de Mohamed Hany, que igualou o placar.

Em entrevista coletiva após o jogo, Garcia mostrou animação com o "super reserva" Lukaku. O técnico comemorou a presença do atacante em campo, após temporada marcada por lesões, e avaliou a possibilidade de tê-lo como titular na sequência da Copa do Mundo.

"Veremos. Por enquanto, é maravilhoso. Eu diria que a história já é bonita, porque chegamos a pensar que nem o teríamos conosco. [...] Se ele continuar desempenhando esse papel de 'super reserva' e marcar um gol toda vez que entrar, será fantástico", disse Garcia.

Treinador ressaltou a necessidade de ter cautela com as condições físicas do seu camisa 9. Ele citou que Lukaku vem de uma temporada inteira com apenas 64 minutos em campo, após uma série de problemas com lesões.

"Com Romelu, estamos partindo de muito longe e precisamos avançar com calma. Ele teve apenas 64 minutos jogados em toda a temporada. [...] O objetivo é chegar o mais longe possível com um Romelu que permaneça saudável e não volte a se lesionar. Esse é o primeiro objetivo", declarou ainda o técnico da Bélgica.

Lukaku é o maior artilheiro da história da seleção belga. Com 90 gols em 126 jogos, o atacante do Napoli-ITA só fica atrás de Cristiano Ronaldo no ranking de goleadores das seleções europeias -o português balançou as redes 143 vezes.

A Bélgica volta a campo no próximo domingo (21), para enfrentar o Irã. Depois, a equipe enfrenta a Nova Zelândia, no dia 27, no encerramento da fase de grupos.