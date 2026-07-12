Técnico da Argentina, Lionel Scaloni admite dificuldades contra Suíça

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, admitiu que sua seleção teve dificuldades para superar a Suíça nas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (11), em Kansas City.

Os sul-americanos derrotaram os europeus por 3 a 1, na prorrogação, e enfrentarão a Inglaterra na semifinal. O duelo será na quarta-feira (15), às 16h, em Atlanta.

Para Scaloni, a Argentina sofreu durante a partida e precisará evoluir para a próxima fase. "A verdade é que sofremos. Sabíamos que a Suíça seria uma equipe muito física. Eles nos causaram dificuldades, e não conseguimos sair de algumas situações. Também tivemos sorte porque um jogador deles foi expulso. Temos que ser realistas e melhorar", afirmou.

O centroavante Breel Embolo foi expulso da partida ao receber o segundo cartão amarelo por simulação de uma falta. O suíço fingiu ter sido atingido por um chute do volante argentino Leandro Paredes, que inicialmente foi advertido pelo árbitro.

Após intervenção do VAR (árbitro assistente de vídeo), o cartão foi retirado de Paredes e aplicado a Embolo, que acabou expulso.

Scaloni evitou projetar o duelo com os ingleses. "A verdade é que não faz diferença. Vamos enfrentar uma equipe com um grande treinador e grandes jogadores. Precisamos nos recuperar. Isso é o mais importante", disse.

A Inglaterra garantiu a classificação ao derrotar a Noruega por 2 a 1, também na prorrogação, mais cedo, em Miami. O confronto reeditará as quartas de final da Copa do Mundo de 1986, disputada no México.