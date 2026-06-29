Técnico da Alemanha minimiza críticas, mas cobra melhora diante do Paraguai

(UOL/FOLHAPRESS) - Julian Nagelsmann, técnico da Alemanha, disse que o time esteve abaixo do "melhor ritmo" na derrota contra o Equador e ponderou que é preciso a melhor versão da seleção para vencer o Paraguai.

O QUE ACONTECEU

Treinador alemão minimizou críticas após a derrota no último jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Nagelsmann ainda disse que não precisa "demonstrar nada para ninguém".

Temos que mostrar a nossa melhor versão, dar o nosso máximo em campo, caso contrário voltaremos para casa. Os jogadores sabem disso. Contra o Equador, alguns jogadores não estavam em seu melhor ritmo. nesta terça-feira (30), os jogadores darão tudo de si.

Não sinto que tenho que demonstrar algo a ninguém. Estou aqui para apoiar os jogadores e dou o meu máximo no dia a dia. Se tivermos apoio será bem-vindo. A respeito das críticas, elas são normais. O importante é jogar bem no campo e nos prepararmos bem para enfrentar o Paraguai.Julian Nagelsmann

Alemanha e Paraguai se enfrentam nesta segunda-feira (29) pelos 16 avos. Os alemães se classificaram em primeiro lugar no Grupo E, somando seis pontos, enquanto os paraguaios, com quatro no Grupo D, ficaram entre os melhores terceiros colocados.

Tudo se trata de confiança, ter um bom plano de jogo e comunicação com os jogadores para que eles possam fazer um trabalho correto dentro de campo. Eles mostrarão o quão bons são para ganhar este jogo. Se ganharmos, tudo será perfeito. Se perdermos, será um problema (risos).Julian Nagelsmann