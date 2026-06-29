Técnico da África do Sul 'culpa' clubes por eliminação

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Em sua primeira partida de mata-mata na história da Copa do Mundo, a África do Sul foi eliminada de maneira dramática, com o Canadá marcando o gol da vitória já nos acréscimos do segundo tempo.

Após a eliminação, o treinador dos Bafana Bafana, Hugo Broos, disse que a classificação às oitavas de final seria um "milagre" e que a melhora da seleção nacional tem que começar nos clubes sul-africanos.

Broos admitiu que o nível do Campeonato Sul-Africano não estava parelho com o nível da Copa do Mundo. Ele pediu que os clubes locais melhorem seu nível e citou o Mamelodi Sundowns, time que domina a liga do país.

"Eu também sabia que este é um nível -- ou até dois níveis -- acima da PSL [Campeonato Sul-Africano]. A maioria dos nossos jogadores vêm da liga local, e acho que vocês viram hoje o que nos falta. Isso é algo que a África do Sul tem que trabalhar, e não sou eu ou a seleção nacional, são os clubes. E eles não podem ficar satisfeitos quando o Mamelodi Sundowns vence a Liga dos Campeões da África. Há mais do que isso no nível internacional, e vimos isso hoje", disse Hugo Broos, técnico da África do Sul.

O técnico belga elencou valências físicas como as principais deficiências do elenco sul-africano. Broos também não confirmou se deixará a seleção após a eliminação -aos 74 anos, seu contrato acaba após o Mundial.

"Não é inteligente tomar decisões quando você está decepcionado, então não farei isso agora. Por outro lado, acho que temos que ser honestos: hoje perdemos o jogo por falta de potência e velocidade, comparando com nosso adversário. Perdemos muitos duelos. São coisas que precisamos trabalhar, já falei isso várias vezes antes, mas ninguém acreditou em mim. O futebol moderno é mais que técnica, é força e velocidade. Quando você não tem isso e joga contra um time que tem, é difícil", continuou Hugo Broos.

O comandante ainda afirmou que uma vaga nas oitavas de final seria um "milagre". O técnico também exaltou a campanha dos Bafana Bafana, que foram ao mata-mata pela primeira vez após se classificarem a uma Copa depois de 24 anos -em 2010, a África do Sul não precisou se classificar por ser o país-sede.

"Acho que podemos ficar satisfeitos com o que fizemos. Faz 24 anos que a África do Sul não se classificava para a Copa. Muitos tinham esperança que passássemos à 2ª fase, e conseguimos. Estamos desapontados, mas seria um pequeno milagre se tivéssemos chegado à 3ª rodada. Mas fomos bem, estou orgulhoso da minha equipe", completou Hugo Broos.