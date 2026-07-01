'Talvez tenha faltado experiência', diz técnico da RD Congo após virada
SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Sébastien Desabre, técnico da RD Congo, lamentou a virada sofrida contra a Inglaterra, nesta quarta-feira (1), em Atlanta (EUA), na segunda fase da Copa do Mundo. A seleção africana saiu na frente, mas levou dois gols de Harry Kane e deixou o torneio.
O treinador francês afirmou que a RD Congo fez boa partida e parabenizou os jogadores pelo empenho. No entanto, Desabre acredita que pode ter faltado experiência no fim e elogiou o atacante Harry Kane.
"Um dos melhores jogadores do mundo marcou dois gols contra nós. É uma pena. De qualquer forma, hoje é momento de parabenizar os jogadores pelo que mostraram. Eles ganharam muita experiência nesta competição e enfrentando equipes desse nível. O futebol congolês está sendo construído assim. Talvez tenha faltado um pouco de experiência nos minutos finais, mas isso faz parte da história do futebol", disse Desabre, na saída de campo.
"A gente aprende, continua evoluindo e segue o caminho com tranquilidade", disse. O técnico, inclusive, quer que a imagem que fique da RD Congo na Copa seja o bom futebol apresentado contra a Inglaterra.
Cipenga abriu o placar aos sete minutos. A RD Congo segurou a Inglaterra até os 30 minutos do segundo tempo, quando Kane empatou de cabeça. Minutos depois, o camisa 9 virou com um belo chute da entrada da área.
"Sim, lutamos à imagem do povo congolês. Acho que apresentamos um bom futebol hoje contra uma das melhores seleções do mundo. Foi essa entrega que mostramos, e é isso que queremos que fique como imagem do Congo. No Congo há bons jogadores, e eles atuam com um espírito exemplar. Isso é muito importante", afirmou ainda Desabre.
VOLTA À COPA APÓS 52 ANOS
A RD Congo foi a melhor terceira colocada da fase de grupos. Com isso, se classificou ao mata-mata da Copa pela primeira vez, avançando no Grupo K ao lado de Colômbia e Portugal. A seleção comandada por Sébastien Desabre, inclusive, venceu a primeira em Mundiais no 3 a 1 sobre Uzbequistão, na terceira rodada, em jogo que garantiu a vaga na segunda fase.
Em 1974, na primeira Copa que disputou, perdeu as três partidas e caiu na fase de grupos - com derrotas para Escócia, Iugoslávia e Brasil. Na ocasião, ainda competia como Zaire, nome que carregou até 1997, antes de se tornar República Democrática do Congo definitivamente.