Talento de atacantes derruba Marrocos e põe França nas semifinais da Copa

FOXBOROUGH, EUA (FOLHAPRESS) - França e Marrocos fizeram na tarde de quinta-feira (9), em Foxborough, um duelo de equilíbrio na posse de bola, como se previa, já que ambas as equipes gostam de controlá-la. Mas a formação europeia se mostrou bem mais agressiva quando a teve e decidiu a vitória por 2 a 0 com o talento de seus atletas de frente.

O goleiro marroquino Bounou cumpriu muito bem seu papel no primeiro tempo, pegou um pênalti de Mbappé e manteve o placar zerado até o intervalo. Então, na etapa final, em um momento no qual a torcida francesa começava a exibir alguma ansiedade, Mbappé e Dembélé acertaram chutes precisos para assegurar presença nas semifinais da Copa do Mundo.

Mesmo em uma jornada na qual o meia Olise não teve seu melhor desempenho, a França finalizou 21 vezes, contra quatro do adversário. Se não mostrou em suas oportunidades a eficiência que pediu o técnico Didier Deschamps, o time teve produção ofensiva de sobra para que o aproveitamento de 100% fosse mantido no Mundial.

Com 16 gols marcados e dois sofridos até aqui, a seleção espera agora na fase semifinal o vencedor do duelo entre Bélgica e Espanha, que se enfrentarão na tarde de sexta (10), nos arredores de Los Angeles. Do outro lado da chave, as quartas de final terão suas partidas no sábado (11): Noruega x Inglaterra, nas cercanias de Miami, e Argentina x Suíça, em Kansas City.