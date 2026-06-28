Supercomputador coloca Brasil atrás de quatro seleções para ganhar a Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Brasil pode sonhar com o hexa nos Estados Unidos? Se depender da mais recente simulação do supercomputador da Opta, divulgada neste domingo (28), outras quatro seleções têm mais chances de levantar a tão desejada taça da Copa do Mundo no dia 19 de julho do que a amarelinha.

Seleção brasileira é a quinta favorita a vencer o Mundial, de acordo com a Opta. O time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti foi campeão em 6,5% dos 25 mil cenários calculados pelo supercomputador da empresa de dados esportivos, após a conclusão da fase de grupos.

França lidera o ranking, levantando a taça em 18,7% das simulações. A atual vice-campeã mundial é apontada como "time do momento" depois de conquistar três vitórias em três jogos da fase de grupos pela primeira vez desde 1998, quando foi campeã em casa.

Argentina, Espanha e Inglaterra, nesta ordem, também estão à frente do Brasil no top-5. A Opta destaca que os argentinos se beneficiaram com o chaveamento e têm quase 50% de chance de chegar à semifinal da Copa, onde poderiam ter seu primeiro grande desafio no mata-mata -Brasil e Inglaterra estão entre os possíveis rivais.

Supercomputador colocou o Brasil como favorito para avançar contra o Japão. Nos 25 mil cenários simulados, a seleção brasileira avança às oitavas de final em 68,9%, contra 31,1% de possibilidades favoráveis aos japoneses.

O Brasil enfrenta o Japão amanhã, às 14h, no NRG Stadium, em Houston (EUA). Quem vencer o confronto, válido pela segunda fase do Mundial, terá pela frente o ganhador do duelo entre Costa do Marfim e Noruega.