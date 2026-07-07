Sul-americanos lutam por vagas nas quartas

A terça-feira, 7, encerra as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 com dois confrontos que prometem equilíbrio, ainda que por caminhos distintos. Em Atlanta, às 13h, a atual campeã Argentina encara o Egito tentando evitar uma nova surpresa após o sufoco diante de Cabo Verde. Mais tarde, em Vancouver, às 17h, Colômbia e Suíça disputam uma vaga nas quartas de final em um confronto entre duas seleções que fizeram campanhas consistentes desde a fase de grupos e chegam ao mata-mata em alta.

A classificação dramática sobre Cabo Verde serviu como um alerta para a Argentina. Após uma fase de grupos praticamente impecável, a equipe de Lionel Scaloni precisou da prorrogação para vencer por 3 a 2 uma das estreantes do torneio e mostrou, pela primeira vez na Copa, sinais de vulnerabilidade. O desgaste físico também preocupa, já que vários jogadores deixaram o gramado com cãibras e pouco tempo de recuperação até o duelo das oitavas.

Lionel Messi admitiu o cansaço da equipe após o confronto anterior, enquanto o volante Leandro Paredes destacou que, a partir deste momento da competição, “não existem jogos fáceis”.

Do lado egípcio, o momento é de confiança. A classificação nos pênaltis sobre a Austrália colocou o país pela primeira vez entre os protagonistas do mata-mata desta edição da Copa e reforçou a confiança de um elenco liderado por Mohamed Salah. O técnico Hossam Hassan afirmou que sua equipe respeita a história de Messi, mas garantiu que não mudará sua proposta de jogo. Segundo ele, o Egito entra em campo com “ambição sem limites” e disposto a atacar sempre que surgir a oportunidade.

O segundo confronto do dia reúne duas equipes que chegam ao mata-mata sustentadas pela regularidade. A Colômbia confirmou a classificação ao vencer Gana por 1 a 0, em uma atuação segura, definida pelo gol de Jhon Arias ainda no primeiro tempo.

Embora o placar tenha sido apertado, os colombianos controlaram a maior parte da partida e desperdiçaram oportunidades para construir uma vantagem maior.

A Suíça, por sua vez, chega embalada após eliminar a Argélia por 2 a 0 em uma atuação marcada pela eficiência ofensiva e pela segurança defensiva. Os vencedores dos dois confrontos se enfrentarão nas quartas de final, no sábado, 11, em Kansas City, às 22h.