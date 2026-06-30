Sul-americanos ganham por goleada confrontos diretos contra Europa na Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A eliminação da Alemanha diante do Paraguai não foi um caso isolado na Copa do Mundo de 2026. O futebol sul-americano apresenta uma superioridade marcante diante dos representantes europeus no Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Até o momento, o torneio registrou sete confrontos entre seleções da América do Sul e da Europa. O balanço aponta quatro vitórias sul-americanas, dois empates e apenas um triunfo do Velho Continente.

RELEMBRE OS CONFRONTOS

O Paraguai é o único país sul-americano que enfrentou europeus duas vezes nesta Copa. Além de empatar ontem com a Alemanha e garantir a vaga nos pênaltis, a equipe já havia vencido a Turquia por 1 a 0 na fase de grupos.

Nos demais duelos favoráveis à América do Sul, o Brasil passou pela Escócia, a Argentina bateu a Áustria e o Equador surpreendeu os alemães. A Colômbia, por sua vez, empatou com Portugal em uma partida na qual dominou as ações e merecia o resultado positivo.

"Pode considerar que foi a nossa melhor vitória na história dos Mundiais", declarou Sebastián Beccacece, técnico do Equador, repercutindo o triunfo contra a Alemanha.

A única derrota sul-americana para a Europa no torneio foi do Uruguai, principal decepção do continente na competição. Os uruguaios perderam para a Espanha por 1 a 0, resultado que decretou sua eliminação ainda na fase de grupos.