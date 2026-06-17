Sul-africano expulso por juiz brasileiro pega gancho e está fora da Copa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Themba Zwane, da África do Sul, recebeu gancho de três jogos após ser expulso pelo árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio na estreia contra o México na Copa do Mundo.

A Fifa ampliou a suspensão automática de um jogo para três partidas, com possibilidade de recurso. A punição foi aplicada pelo Comitê Disciplinar da entidade, que classificou o lance como falta grave.

A entidade enquadrou Zwane no artigo 14 de seu Código Disciplinar. O item E do paragráfo 1 prevê suspensão de "pelo menos dois jogos por jogada faltosa séria".

Zwane levou cartão vermelho aos 39 minutos do segundo tempo, depois de uma checagem do VAR, quando a África do Sul perdia por 2 a 0 no Estádio Azteca. A avaliação foi de que o meia levantou o braço de forma irregular e atingiu o rosto do defensor Roberto Alvarado ao tentar passar na entrada da área.

O técnico Hugo Broos contestou a expulsão de Zwane, mas disse entender o primeiro vermelho do time no jogo. "O segundo [cartão vermelho], podemos discutir. Foi o jogador mexicano que estava bloqueando o meu jogador. É a posição do árbitro, e também temos que aceitar, mas eu não acho [que foi para vermelho], foi muito leve para dar isso como cartão vermelho", afirmou Broos.

México venceu por 2 a 0 e a África do Sul terminou com nove jogadores em campo. Sithole foi expulso no começo do segundo tempo, e Zwane recebeu vermelho na reta final, já como substituto, pouco mais de 20 minutos depois de entrar.

O time mexicano também teve um expulso nos acréscimos, quando César Montes levou cartão vermelho. A partida, que abriu a Copa, teve ainda mais de 80 mil torcedores no Azteca.

Com o gancho de três jogos, Zwane não volta mais a atuar na fase de grupos. A África do Sul enfrenta a Tchéquia nesta quinta-feira (18), em duelo de recuperação no Grupo A, depois da derrota na estreia.

"O Comitê Disciplinar da FIFA impôs a seguinte sanção ao jogador sul-africano Themba Zwane, que foi expulso com cartão vermelho direto durante a partida da Copa do Mundo FIFA 2026, entre México e África do Sul, disputada no Estádio da Cidade do México em 11 de junho de 2026. Suspensão de 3 partidas por infração ao artigo 14, parágrafo 1, alínea e) do Código Disciplinar da FIFA. A decisão está sujeita a recurso perante o Comitê de Apelação da FIFA", afirma a decisão.