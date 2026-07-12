Suíço Embolo é expulso por simulação após VAR corrigir cartão dado a argentino

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O centroavante Breel Embolo foi expulso na partida entre Suíça e Argentina, pelas quartas de final da Copa do Mundo, neste sábado (11), após o árbitro corrigir a aplicação de um cartão amarelo.

O lance aconteceu aos 23 minutos do segundo tempo. No campo defensivo da Argentina, Embolo fintou Paredes e simulou ter sido atingido por um chute do volante. O árbitro português João Pinheiro mostrou inicialmente o cartão amarelo ao argentino.

Logo depois, porém, o juiz foi chamado pelo VAR (árbitro assistente de vídeo) para corrigir um erro de identificação. João Pinheiro retirou o cartão de Paredes e o aplicou a Embolo.

Como o centroavante suíço já havia sido advertido, recebeu o segundo amarelo por simulação e foi expulso.

É a segunda vez que uma correção desse tipo ocorre nesta Copa. Na partida entre Estados Unidos e Paraguai, pela fase de grupos, o zagueiro americano Tim Ream recebeu inicialmente cartão amarelo por uma suposta falta no jogador paraguaio Almirón perto da linha de fundo.

Após a revisão, porém, o árbitro entendeu que houve simulação e retirou o cartão do americano para advertir o jogador paraguaio.

A possibilidade de corrigir cartões aplicados ao jogador errado faz parte das novas regras para o uso do VAR no torneio.

Quando o árbitro pune equivocadamente um atleta por uma infração que resulta em cartão amarelo ou vermelho, o vídeo pode ser acionado para corrigir a identificação.

A partida entre Argentina e Suíça vale vaga nas semifinais da Copa na América do Norte. Quem passar enfrenta a Inglat erra, que se classificou ao vencer a Noruega mais cedo.