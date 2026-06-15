Suécia mostra eficiência no ataque e goleia a Tunísia por 5 a 1 na Copa do Mundo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em um jogo de boa qualidade técnica, no qual as duas seleções mostraram organização tática, boa defesa e força no ataque, a Suécia se mostrou superior e goleou a Tunísia por 5 a 1 na madrugada desta segunda-feira (15) no estádio de Monterrey, no México, pelo Grupo F da Copa do Mundo.

Com o resultado, a Suécia assume a liderança do grupo, com 3 pontos, deixando Holanda e Japão com 1 ponto, após o empate entre eles durante a tarde. A lanterna é da Tunísia, zerada.

Logo aos 6min, a Suécia saiu na frente com Ayari. Em lançamento na área, o goleiro Chamakh saiu do gol e socou a bola antes da chegada do atacante Isak.

Gyökeres pegou a sobra de primeira, mas a bola bateu na defesa da Tunísia e saiu da área. Ayari, então, pegou o rebote e acertou uma bomba no canto direito do gol. A bola foi tão forte que passou entre as mãos do goleiro.

Filho de tunisianos, o volante não comemorou, mas foi abraçado pelos companheiros. Depois, ele só se ajoelhou no gramado e levantou os braços, em agradecimento.

O duelo seguiu com boas jogadas de ataque dos dois lados até o minuto 29, quando a Suécia ampliou.

Gyökeres recebeu no meio e deu um passe para Isak arrancar em contra-ataque pela esquerda. O camisa 9 deu um corte no zagueiro Talbi e chutou cruzado e rasteiro, no canto esquerdo de Chamakh, que caiu, mas não alcançou a bola.

Com dois gols contra no placar, os tunisianos tentaram pressionar ainda mais e deixaram espaço atrás, por onde os suecos tentaram ampliar. Mas, em um lance de bola parada, a Tunísia diminuiu a diferença aos 42 minutos.

Em cobrança de falta pela direita, a bola sobrou para o camisa 10 tunisiano, Hannibal, que cruzou no bico da pequena área. Rekik desviou de cabeça, acertando o canto do goleiro Nordfeldt.

O segundo tempo começou com o mesmo cenário e terminou igual ao primeiro, com os suecos comemorando.

A Tunísia até tentou acelerar o ritmo para tentar empatar, porém sem levar perigo real à meta rival.

Foi quando a Suécia ampliou, com Gyökeres, aos 14min. Em saída de bola tunisiana, Isak tomou a bola do volante Skhiri na entrada da área, e a bola sobrou para seu colega de ataque chutar na saída de Chamakh.

A seleção europeia ainda fez o quarto com Svanberg, em seu primeiro toque na bola após substituir Karlstrom.

Ele comemorou o gol duas vezes, porque o VAR (árbitro de vídeo) havia invalidado a jogada informando que ele estava em posição de impedimento. Mas um toque no bico da chuteira de Isak no caminho o tirou da posição iregular e o juiz validou o gol, levando-o a uma nova festa com o time.

Nos acréscimos, o volante Ayari marcou o seu segundo gol e fechou a goleada sueca com um forte chute da entrada da área, sem chance para Chamakh. Dessa vez, ele se empolgou um pouco mais na comemoração.

Além de Ayari, outro destaque do duelo foi Isak, que marcou um gol e deu duas assistências. Com grande mobilidade, ele atuou com liberdade pelos dois lados do gramado e deu muito trabalho à defesa tunisiana.

A Suécia volta a campo no próximo sábado (20) contra a Holanda, em Houston. Já a Tunísia enfrenta o Japão no domingo (21), em Monterrey.