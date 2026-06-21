Suécia iguala recorde que mantinha desde 1938 na Copa do Mundo; saiba qual

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Após a derrota para a Holanda, a Suécia igualou um recorde que estabeleceu na Copa do Mundo de 1938 e que não foi repetido por nenhuma seleção desde então. Os dados são da plataforma Opta.

Única seleção a estrear com vitória por quatro ou mais gols de vantagem e perder na sequência pela mesma diferença. Os suecos venceram a Tunísia na estreia por 5 a 1, e ontem foram derrotados por 5 a 1 pela Holanda.

Cenário semelhante aconteceu na Copa de 1938, disputada na França, com título da Itália. A Suécia estreou fazendo 8 a 0 em Cuba e, na sequência, levou 5 a 1 da Hungria.

Copa de 1938 começou direto nas oitavas de final. Assim como na edição anterior, o regulamento previa que os 16 classificados seriam sorteados para confrontos eliminatórios; assim, a primeira fase da Copa eram as oitavas de final, seguindo o formato mata-mata até a decisão.

Suécia estreou nas quartas de final por conta da anexação da Áustria pela Alemanha nazista. A chave da Copa, com a Áustria classificada, já estava montada em março de 1938, quando os alemães invadiram o país vizinho; como os suecos enfrentariam os austríacos, eles acabaram beneficiados no torneio pela não participação dos adversários, avançando automaticamente às quartas.

Coincidência não tão agradável pode ser sinal positivo. Na única Copa em que os placares contrastam tanto para os suecos, eles chegaram até a semifinal - o que não acontece desde 1994.

Sequência da Suécia

Na última rodada, a Suécia enfrenta o Japão em busca da classificação à segunda fase. O jogo pelo Grupo F é na quinta (25), às 20h (de Brasília).

Vitória é suficiente para classificar a Suécia, que pode terminar até na liderança a depender da combinação de resultados. No entanto, até mesmo um empate pode colocar os suecos na segunda fase, como um dos melhores terceiros colocados.

Situação do Grupo F

Holanda - 4 pontos (7 gols feitos)

Japão - 4 pontos (6 gols feitos)

Suécia - 3 pontos

Tunísia - 0 ponto