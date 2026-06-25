'Sou, com honra, parte deste país', diz Ancelotti sobre cantar hino
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após voltar a cantar o hino nacional brasileiro, desta vez antes da partida contra a Escócia pela Copa do Mundo, o técnico Carlo Ancelotti disse que leu as palavras para acertar e demonstrou empenho no aprendizado.
"Eu gosto de cantar o hino. Neste período eu sou, com honra, parte deste país, então eu gostei de cantar", afirmou em entrevista concedida após a vitória por 3 a 0 do Brasil sobre a Escócia.
O técnico disse ainda que o hino brasileiro é difícil e por isso ele precisou ler. Nascido na pequena cidade de Reggiolo, no norte da Itália, até agora ele tinha apenas o hino italiano na ponta da língua.
Torcedores brasileiros reagiram com entusiasmo ao esforço do treinador.
"Carlo Ancelotti cantando o hino nacional é aura pura", disse um deles. "Me conquistou, estou totalmente carlotizada", comentou uma torcedora.
O técnico já havia surpreendido os brasileiros ao cantar o hino na abertura do jogo contra o Haiti, há uma semana, gesto que foi recebido com simpatia.
Ancelotti recebe elogios também por tentar falar português nas entrevistas concedidas à imprensa durante o campeonato mundial.