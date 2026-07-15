'Somos únicos', diz Scaloni sobre virada heroica da Argentina
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Sem arrogância, somos únicos." O técnico da Argentina, Lionel Scaloni, exaltou a vitória sobre a Inglaterra na semifinal da Copa do Mundo de 2026. A classificação para a grande final do torneio foi conquistada com uma virada, por 2 a 1.
A seleção comandada por Scaloni enfrenta a Espanha no próximo domingo (19), às 16h (de Brasília). A Furia Roja bateu os franceses nesta terça-feira (14) por 2 a 0 e garantiu vaga na final.
Em entrevista após a partida, Scaloni se disse surpreso com o feito dos seus comandados diante da seleção de Thomas Tuchel: "Depois desse jogo, fica difícil falar sobre o que nossos jogadores estão mostrando em campo". Foi a segunda virada sofrida conquistada pelos argentinos no mata-mata. A outra foi nas oitavas de final, contra o Egito, por 3 a 2.
No duelo de hoje, em Atlanta, os ingleses saíram na frente aos 10 minutos da segunda etapa com gol de Anthony Gordon. Após a vantagem no placar, a Inglaterra abdicou de atacar e se fechou na defesa.
A Argentina viu a pressão surtir efeito apenas aos 41 minutos da segunda etapa, com gol de Enzo Fernandez em bonito chute de fora da área. Nos acréscimos, Lautaro Martinez garantiu a virada alviceleste e a classificação dramática, ao estilo da "Scaloneta" neste Mundial.
Ainda emocionado com a virada da Alviceleste, o técnico citou os torcedores que estão distantes do elenco. "É uma alegria enorme para o nosso país e o nosso povo."
Com o trunfo, os argentinos mantiveram a invencibilidade em jogos de semifinal em Copas do Mundo e farão a sétima decisão de sua história --igualando a participação brasileira em finais do Mundial. A final acontece no MetLife Stadium, em Nova Jersey.