Sob pressão, árbitro jordaniano pune apenas americanos em jogo das oitavas

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - Na partida entre Estados Unidos e Bélgica pelas oitavas de final da Copa do Mundo, nesta segunda-feira (6), em Seattle, apenas jogadores americanos acabaram punidos com cartões amarelos. Ninguém saiu de campo mais cedo por causa de expulsões.

A partida, que terminou com vitória belga por 4 a 1, eliminando o último anfitrião desta edição --Canadá e México também já se despediram--, teve a sua arbitragem comandada por Adham Makhadmeh, da Jordânia, sob os holofotes após a interferência do governo dos Estados Unidos em decisões do Comitê Disciplinar da Fifa.

O próximo adversário da Bélgica será a Espanha, na sexta-feira, em Los Angeles.

O jordaniano entrou em campo pressionado por ser o primeiro árbitro em um jogo da seleção americana no Mundial depois da anulação da suspensão automática do atacante Balogun. O jogador foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus no jogo contra a Bósnia, na abertura do mata-mata.

A Fifa, no entanto, anulou o cumprimento automático da suspensão. Para isso, usou o artigo 27 de seu regulamento, que permite a suspensão de medidas disciplinares. A decisão, porém, só ocorreu após o presidente dos EUA, Donald Trump, telefonar para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, para reclamar da expulsão do jogador. Ambos admitiram o contato, embora o dirigente tenha defendido a autonomia do Comitê Disciplinar da entidade máxima do futebol.

Árbitro Fifa desde 2013, Makhadmeh está em sua primeira Copa do Mundo. O duelo entre americanos e belgas é o quarto dele neste Mundial. Antes, esteve em campo no empate sem gols entre Espanha e Cabo Verde, na goleada da Bélgica por 5 a 1 sobre a Nova Zelândia e na vitória da Inglaterra sobre a RD do Congo por 2 a 1.

Antes de apitar o confronto pelas oitavas de final, ele acumulava média de dois cartões amarelos e 17 faltas por jogo nesta Copa. Até o momento, ele não apresentou nenhum cartão vermelho.

No jogo desta segunda-feira, Weston McKennie e Malik Tillman terminaram a partida punidos com cartões amarelos.