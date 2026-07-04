Sob forte calor, seleção brasileira fecha preparação para encara a Noruega

NOVA JERSEY, EUA (FOLHAPRESS) - A seleção brasileira fez, na manhã deste sábado (4), sob um intenso calor de 32°C, o último treino antes do confronto com a Noruega, neste domingo (5), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey, pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Apenas Lucas Paquetá não foi a campo entre os 26 jogadores que compõem o elenco de Carlo Ancelotti. O meio-campista está em recuperação de uma lesão na coxa esquerda, sofrida no confronto com o Japão, na abertura do mata-mata, e dificilmente terá condições de voltar a jogar no Mundial.

O jogador do Flamengo só não foi cortado pela comissão técnica porque ainda existe a possibilidade de se recuperar até a reta final do torneio, caso a seleção brasileira siga viva na disputa.

Sem ele, Ancelotti ainda não indicou como pretende montar o meio de campo do Brasil contra os noruegueses. Gabriel Martinelli, Danilo Santos e Endrick são as opções mais prováveis para compor o setor.

Diante da Noruega, o técnico italiano também não poderá contar com Raphinha. Embora o jogador esteja recuperado de uma lesão na coxa direita e tenha participado novamente da atividade com o elenco neste sábado, ele ainda não tem condições de atuar em uma partida. A expectativa é que possa voltar a jogar a partir das quartas de final.