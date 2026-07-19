Show do intervalo da final da Copa vai de Ronaldos a Pelé em 11 minutos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho pilotando um carro com Madonna entrando no estádio do Metlife Stadium foi o grande momento do Brasil na final da Copa do Mundo, disputada entre Espanha e Argentina.

O animado show do intervalo teve ritmo muito mais rápido que o primeiro tempo do jogo. Afinal, todos precisavam se apresentar rapidamente.

Logo depois dos três minutos em que tocou sua música, a popstar passou a bola para o maestro venezuelano Gustavo Dudamel, que comandou uma orquestra no meio do campo recheada de personagens dos Muppets, tocando "Seven Nation Army", hit do White Stripes que fez sucesso na Copa da Alemanha, em 2006.

Em seguida, o palco já era ocupado pela banda de k-pop BTS, com seu principal sucesso em inglês, "Dynamite".

Ted Lasso e seu auxiliar, o Barba, chamaram Justin Bieber com um cartaz "beliebe", alusão ao famoso "believe" da série da Apple TV.

Depois do popstar canadense, a colombiana Shakira, que já participou da cerimônia de abertura, no México, voltou a cantar a principal música da Copa, "Dai Dai".

Deu tempo ainda para uma aparição de Pelé, o Rei do Futebol, no telão do Metlife Stadium com sua famosa mensagem: "Love, love, love".