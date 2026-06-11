Shakira e Burna Boy chegam na abertura com 'Dai Dai', música da Copa
por Folhapress
Publicado em 11/06/2026 às 15:21
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Dai Dai" marca mais uma participação da artista em trilhas da Copa do Mundo, depois de "Waka Waka (This Time for Africa)", da edição de 2010. A popstar colombiana também cantou "La La La", do Mundial de 2014, realizado no Brasil.
J Balvin e Ryan Castro entram em cena e levam o rap e reggaeton colombiano à cerimônia de abertura.
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Danny Ocean entra conhecido por 'Me Rehúso', canta na cerimônia.
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